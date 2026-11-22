Due agenzie federali statunitensi sono finite nel mirino degli hacker a distanza di pochissimi giorni l’una dall’altra. Gli attacchi informatici hanno colpito l’FBI e il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, conosciuto con la sigla USDA, e secondo le prime ricostruzioni i responsabili potrebbero aver raggiunto i sistemi di pagamento del dipartimento e la banca dati criminale del Bureau. Chi ci sia dietro, al momento, nessuno è in grado di dirlo.

Entrambi gli episodi risalgono a questa settimana e le indagini sono ancora in pieno svolgimento. Non è nemmeno chiaro se le due intrusioni siano collegate tra loro oppure se si tratti di una semplice coincidenza temporale. Di certo la lista delle agenzie federali americane alle prese con disservizi e violazioni continua ad allungarsi, e stavolta tocca a due amministrazioni che custodiscono informazioni particolarmente delicate. Da una parte ci sono i flussi economici gestiti dal dipartimento agricolo, dall’altra i dati che le forze dell’ordine utilizzano nelle loro attività investigative.

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Cosa è successo all’USDA e all’FBI

Per quanto riguarda l’USDA, giovedì alcuni sistemi del dipartimento sono andati offline a causa di quello che è stato definito un incidente di cybersicurezza. La violazione ha interessato il database dei pagamenti e l’agenzia ha avvisato i propri dipendenti che accedere a quella piattaforma avrebbe potuto esporre ulteriori informazioni sensibili. Un avvertimento che fa capire quanto la situazione fosse ancora delicata nelle ore successive all’intrusione, con il personale invitato di fatto a tenersi alla larga da uno strumento di lavoro fondamentale.

Sul fronte FBI la conferma è arrivata venerdì, quando due persone informate sulla vicenda hanno confermato l’accaduto. Il bersaglio in questo caso era il National Crime Information Center, cioè il grande archivio che raccoglie dati di natura penale come mandati di arresto e controlli sui precedenti. Non si tratta di un database qualsiasi. Viene consultato dalle forze dell’ordine di tutto il paese e rappresenta uno strumento centrale per il lavoro di polizia negli Stati Uniti, motivo per cui anche il solo sospetto di un accesso non autorizzato preoccupa parecchio.

Una serie di violazioni che non si ferma

Per il Bureau non è la prima brutta notizia dell’anno. Già nei mesi scorsi l’FBI era stato preso di mira da un altro cyberattacco, che aveva portato alla diffusione di dati sensibili riguardanti dipendenti e candidati a posizioni lavorative all’interno dell’agenzia. In quell’occasione il gruppo di hacker ShinyHunters aveva rivendicato l’accesso a una mole di informazioni compresa tra 2 e 3 terabyte. Nel bottino figuravano nomi, indirizzi, numeri di telefono, numeri di previdenza sociale, date di nascita e altro ancora.

I due nuovi episodi si inseriscono poi in un periodo già complicato per l’apparato federale, segnato da una serie di interruzioni di rete che hanno coinvolto altre importanti agenzie governative con pesanti ripercussioni su scala nazionale. Non tutti questi disservizi sono stati ricondotti ad attacchi esterni, ma il loro accumulo in così poco tempo ha inevitabilmente attirato l’attenzione su quanto siano solide le infrastrutture digitali delle istituzioni americane.

All’inizio di questa settimana la National Security Agency, l’agenzia per la sicurezza nazionale, ha subito un blackout che ha lasciato la sua rete interna fuori uso per diversi giorni. La settimana precedente invece la Federal Aviation Administration, l’ente che regola l’aviazione civile negli Stati Uniti, aveva disposto un blocco dei voli a terra valido in tutto il paese.

Fonte: TecnoAndroid