Superare un gradino di 6 centimetri senza fermarsi, fino a poco tempo fa, sembrava un’impresa fuori portata per un robot aspirapolvere. Dreame X50 Ultra Complete ha cambiato le carte in tavola grazie a un sistema di gambe robotiche retrattili, e adesso arriva su Amazon a 599€ con uno sconto del 62% legato al Black Friday. Si tratta del modello di punta della serie X, l’ammiraglia svelata al CES 2025, che in questi giorni tocca un livello di convenienza mai visto prima. Per chi cercava il momento giusto per portarsi a casa un dispositivo di fascia altissima, l’occasione è decisamente concreta.

Dreame X50 Ultra Complete e il sistema che supera ogni ostacolo

Il vero asso nella manica di questo robot si chiama ProLeap. È una soluzione piuttosto originale nel settore, perché sfrutta gambe robotiche a scomparsa per affrontare ostacoli alti fino a 6 centimetri. Tappeti spessi, battiscopa e perfino gradini singoli o doppi vengono superati senza intoppi. A questo si aggiunge il sensore VersaLift retrattile, che permette al corpo macchina di abbassarsi fino a soli 89 mm e di infilarsi sotto divani e mobili bassi, quelle zone che di solito restano fuori dalla portata della maggior parte dei concorrenti.

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Anche sul piano dell’aspirazione i numeri sono importanti. Dreame X50 Ultra Complete monta un motore TurboForce di sesta generazione in grado di arrivare a 20.000 Pa, un valore che secondo diversi test comparativi supera persino quello del rivale Roborock QRevo Curv. La doppia spazzola HyperStream antigroviglio non va in crisi nemmeno con capelli lunghi fino a 30 cm, mentre i panni vengono lavati direttamente nella stazione base con acqua calda fino a 80°C.

Passando alla scheda tecnica, la batteria da 6.400 mAh garantisce fino a 220 minuti di funzionamento e copre circa 205 m² con una sola carica. La navigazione combina VersaLift DToF e LDS, con il riconoscimento di oltre 200 oggetti differenti. C’è poi la stazione PowerDock, del tutto autonoma, che si occupa di ricarica, svuotamento della polvere, lavaggio e asciugatura dei mop e gestione dell’acqua. Completano il quadro il filtro HEPA e il rilevamento intelligente dello sporco, utile per ripassare le aree più sudicie senza inzuppare il pavimento.

Pure l’estetica ha il suo peso. Il pannello frontale in metallo argentato dà al dispositivo un aspetto più elegante e lo distingue dalla classica plastica opaca che si trova spesso sui modelli della concorrenza.

Quanto si risparmia con l’offerta del Black Friday

Il prezzo di listino di Dreame X50 Ultra Complete è di 1599€, una cifra che con le promozioni del Black Friday attive su Amazon scende fino a 599€. È il prezzo più basso mai registrato per questo aspirapolvere robot, con un risparmio che va ben oltre il 60% rispetto alla cifra di partenza. Un taglio di questa portata su un prodotto con caratteristiche simili non capita spesso, e proprio per l’entità dello sconto la disponibilità potrebbe esaurirsi in tempi rapidi.

Fonte: TecnoAndroid