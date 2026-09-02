Motorola, oltre 50 smartphone riceveranno Android 17: la lista

L’aggiornamento ad Android 17 firmato Motorola comincia a prendere forma, e non è una lista corta: sfogliando le pagine di supporto ufficiali del produttore emergono oltre 50 smartphone già indicati come compatibili con la nuova versione del sistema operativo di Google. Un numero importante, che racconta parecchio di come l’azienda stia gestendo il software in questa fase, con un’attenzione che fino a qualche anno fa non era esattamente il suo tratto distintivo.

A colpire, più ancora della quantità, è l’ampiezza della copertura. Nell’elenco compaiono infatti dispositivi appartenenti a fasce di prezzo molto diverse tra loro, dai modelli più accessibili fino ai pieghevoli. Ci sono numerose varianti della serie Edge, buona parte della famiglia Moto G, i Razr con schermo flessibile e anche il nuovo Signature, il modello che rappresenta la proposta più recente del marchio. In pratica, chi ha acquistato un Motorola negli ultimi tempi ha buone probabilità di trovarsi il proprio dispositivo nella lista.

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Come capire se il proprio smartphone Motorola riceverà Android 17

Il metodo più diretto per togliersi il dubbio passa dalle pagine di supporto ufficiali del produttore, quelle dedicate ai singoli modelli. È lì che Motorola sta pubblicando le informazioni relative all’aggiornamento, indicando quali dispositivi rientrano nel piano di distribuzione della nuova versione. Non serve alcuna procedura complicata, basta cercare il proprio modello e verificare cosa viene riportato nella scheda dedicata al software.

Vale la pena ricordare che comparire nell’elenco significa avere la certezza del supporto, non necessariamente riceverlo domani mattina. Le tempistiche possono variare parecchio da modello a modello, e in genere le distribuzioni software di questo tipo procedono in modo scaglionato. I dispositivi più recenti e le varianti top di gamma tendono a essere serviti per primi, mentre i terminali di fascia media e quelli usciti da più tempo arrivano in un secondo momento.

Un catalogo ampio e una strategia software più solida

La scelta di coinvolgere così tanti modelli nel passaggio ad Android 17 dice qualcosa sulla direzione presa dall’azienda. Per anni il tema degli aggiornamenti è stato il tallone d’Achille di diversi produttori Android, con smartphone abbandonati dopo una sola major release e patch di sicurezza distribuite con calma discutibile. Vedere una lista che supera abbondantemente la cinquantina di dispositivi è un segnale piuttosto chiaro di come le priorità siano cambiate.

C’è poi un aspetto pratico che riguarda direttamente chi quegli smartphone li usa tutti i giorni. Un aggiornamento di sistema non porta soltanto novità estetiche o funzioni inedite, ma anche correzioni, ottimizzazioni e miglioramenti sul fronte della sicurezza. Per un dispositivo di fascia media, in particolare, ricevere una nuova versione del sistema operativo significa allungare in modo concreto la propria vita utile, rimandando il momento in cui diventa necessario cambiare telefono.

La presenza dei Razr nella lista merita una nota a parte, visto che i pieghevoli richiedono un lavoro di adattamento software più complesso rispetto agli smartphone tradizionali, tra gestione del display esterno, continuità delle app durante l’apertura e ottimizzazioni specifiche per il formato. Anche il Signature, essendo il modello più recente, rientra naturalmente tra i dispositivi destinati a ricevere la nuova versione.

Per chi possiede un Motorola e vuole capire subito come si mette la faccenda, il consiglio pratico è sempre lo stesso: controllare la scheda del proprio modello sulle pagine di supporto, dove l’azienda continua ad aggiornare le informazioni relative alla compatibilità con Android 17.