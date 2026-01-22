Motorola Edge 70 Fusion: il progetto “Avenger” prende forma

Motorola è pronta a rinnovare la sua proposta di fascia media con Edge 70 Fusion, successore diretto di Edge 60 Fusion. A far emergere i primi dettagli è stato Evan Blass, una fonte storicamente affidabile, che ha condiviso una scheda tecnica piuttosto completa. Niente immagini per ora, ma i numeri bastano a delineare uno smartphone che punta su continuità e miglioramenti mirati, senza stravolgere l’identità della serie Fusion.

Cambio di piattaforma e display molto spinto

La novità più evidente riguarda la scelta del processore. Edge 70 Fusion dovrebbe basarsi sullo Snapdragon 7s Gen 3di Qualcomm, segnando un cambio rispetto al Dimensity del modello precedente. La direzione sembra quella di un equilibrio migliore tra prestazioni ed efficienza energetica, più che una corsa ai benchmark.

Il display resta uno dei punti forti. Si parla di un OLED curvo su tutti e quattro i lati da 6,78 pollici, con refresh rate fino a 144Hz e una luminosità di picco che arriverebbe a 5.200 nit. Non mancano supporto HDR10+ e protezione in Gorilla Glass 7i, elementi che collocano lo schermo su livelli decisamente alti per la categoria.

Fotocamere essenziali, batteria protagonista

Sul fronte fotografico, le informazioni sono ancora limitate. È citata una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony Lytia, affiancata da una frontale da 32 MP. Nessun dettaglio sulle eventuali camere secondarie, segno che Motorola potrebbe puntare su una configurazione essenziale ma solida.

Molto più chiaro il salto in avanti della batteria, che passerebbe a 7.000 mAh, con ricarica rapida a 68 W. Un incremento netto rispetto alla generazione precedente, pensato per chi privilegia l’autonomia.

Design riconoscibile e dotazione completa

Secondo Blass, il design seguirà la linea già vista, con modulo fotografico quadrato e colorazioni sviluppate con Pantone. La back cover avrebbe una texture ispirata a nylon e tela. Completano il quadro le certificazioni IP68 e IP69, lo standard MIL-STD-810H e Android 16 con tre anni di aggiornamenti principali garantiti.