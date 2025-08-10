Poco M7 Pro in arrivo con ampio display da 144Hz

Fra ormai un paio di giorni sarà annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato a marchio Poco. Si tratta del prossimo Poco M7 Plus e a quanto stupirà per le sue caratteristiche di rilievo. In queste ore l’azienda ha pubblicato svariati teaser ufficiali con cui ha confermato alcune caratteristiche tecniche.

Poco M7 Plus sta arrivando con display da 144Hz e batteria da 7000 mah

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Poco ha pubblicato in rete svariati teaser sul suo prossimo smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco M7 Plus. Quest’ultimo sarà annunciato in veste ufficiale inizialmente per il mercato indiano durante un evento che si terrà il prossimo 13 agosto 2025.

Secondo quanto è emerso, il nuovo smartphone dell’azienda sarà dotato sul fronte di un ampio display che potrà vantare la presenza di una frequenza di aggiornamento esagerata pari a ben 144Hz. Il pannello dovrebbe essere un IPS LCD e dovrebbe avere una diagonale pari a 6.9 pollici. Questo pannello sarà di estrema qualità ed avrà diverse tecnologie e feature, tra cui la protezione dalle luci blu.

Oltre a questo, sembra che lo smartphone stupirà anche dal punto di vista dell’autonomia. A bordo dovrebbe infatti esserci una batteria con una capienza esagerata pari a ben 7000 mah. Sembra che questa enorme batteria potrà essere utilizzata anche per ricaricare altri device, dato che sarà presente il supporto alla ricarica inversa. Non dovrebbe mancare inoltre il supporto ad una ricarica estremamente rapida. Un altro dei punti di forza di questo smartphone dovrebbe essere anche il suo prezzo di vendita. In rete si parla infatti di circa 200 euro, un prezzo decisamente interessante per un prodotto del genere.

Per il momento il nuovo Poco M7 Plus sarà annunciato per il mercato indiano. Vi aggiorneremo su un suo possibile arrivo in Europa.