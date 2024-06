Per chi non lo sapesse l’azienda leader nel settore dei vetri di protezione dei display per smartphone è senza alcun dubbio Corning, quest’ultima ha prodotto pannelli in vetri super resistenti ai graffi e oleofobici in svariate versioni, alcuni smartphone top di gamma montano ad esempio la soluzione Gorilla Glass Victus 2 o 1, mentre alcuni device montano anche soluzioni più datate ma ancora funzionali come Nothing Phone (2a) e Poco F6 Pro, entrambi con Gorilla Glass 5, o addirittura al Google Pixel 8a con Gorilla Glass 3.

Si tratta dunque di soluzioni efficaci ma prive delle tecnologie moderne e pensate per display tutto sommato piccoli, ecco dunque che Corning ha pensato di rivedere e aggiornare la propria fornitura per la fascia medio bassa del mercato che costituisce al momento la fetta più grossa, ecco dunque che ha presentato il suo nuovo vetro, Gorilla Glass 7i, economico ma innovativo.

Ottime caratteristiche

Ecco dunque arrivato Gorilla Glass 7i, i numero sette indica che si tratta di un vetro di settima generazione mentre la i descrive una formula particolarmente articolata, ovvero “industry-leading innovation for intermediate devices“, che in parole povere esprime come il vetro dia destinato alla fascia media del mercato degli smartphone.

Dai test condotti è emerso che Groilla Glass 7i è in grado di resistere alla caduta da circa 1 metro di altezza senza frantumarsi su una superficie simile all’asfalto, Corning sottolinea come altri vetri di altri produttori si rompano appena da mezzo metro di altezza di caduta, in più l’azienda ha specificato come Gorilla Glass 7i è fino a due volte più resistente ai graffi rispetto ai vetri di copertura in alluminosilicato di litio della concorrenza.

Corning in ultimo ha svelato come ad adottare questo vetro per primo sarà Oppo su un suo smartphone in arrivo, non ha specificato però di quale device sarà, dunque dovremo attendere un’ipotetica presentazione ufficiale o arrivo diretto nel mercato.