Il mercato dei monitor OLED è in forte crescita: il 2025 è l’anno del boom, grazie ai gamer

Il mercato dei monitor OLED vive un momento di espansione senza precedenti, e il 2025 si sta imponendo come l’anno della consacrazione per questa tecnologia. A confermarlo è il nuovo report di TrendForce, che fotografa un settore in piena ascesa, spinto soprattutto dal segmento gaming. Secondo i dati raccolti, nel terzo trimestre del 2025 le spedizioni globali hanno raggiunto 2,62 milioni di unità, con un incremento del 65% rispetto al 2024 e del 12% rispetto al trimestre precedente.

Crescita interessante, ma più matura

La crescita rallenta rispetto ai tassi esplosivi del 2024, ma avviene su volumi molto più alti. Su base annua, TrendForce stima un +84% complessivo per il 2025, dopo il raddoppio dell’anno precedente, quando erano state spedite 1,44 milioni di unità (+181% rispetto al 2023).

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In altre parole, il mercato OLED si sta stabilizzando su valori elevati, spinto da una domanda sempre più costante e da una maggiore fiducia dei consumatori, in particolare tra i videogiocatori che cercano prestazioni grafiche di alto livello.

ASUS domina il mercato, seguita da Samsung e MSI

La classifica dei produttori vede ASUS in testa con una quota del 21,9%, grazie a un’offerta che spazia dai monitor da gaming ROG alle linee ProArt, molto apprezzate dai professionisti della grafica. Seguono Samsung (18%), MSI (14,4%) e LG (12,9%). L’azienda taiwanese ha celebrato il risultato con un post ufficiale in cui attribuisce il successo alla sua “strategia centrata sull’utente” e a innovazioni proprietarie come:

“OLED Care Pro, Neo Proximity Sensor, TrueBlack Glossy e DisplayWidget Center migliorano non solo la resa visiva ma anche usabilità e longevità, trasformando i nostri monitor OLED in un’esperienza completa.”

L’OLED conquista i gamer (e convince anche i più scettici)

Dopo un avvio difficile — segnato dai timori di burn-in e da una certa diffidenza ereditata dai vecchi pannelli al plasma — l’OLED sta vivendo una vera seconda giovinezza. Le ultime generazioni hanno risolto gran parte dei problemi legati alla persistenza delle immagini e oggi offrono tempi di risposta fulminei, neri perfetti e una resa cromatica impareggiabile. Il risultato è che per molti appassionati di videogiochi l’OLED rappresenta l’upgrade più significativo degli ultimi anni, anche rispetto a soluzioni mini-LED o QLED. TrendForce prevede che la crescita continuerà nel 2026, anche se con ritmi più contenuti, grazie all’arrivo di pannelli OLED “tandem” più resistenti e luminosi, e a una progressiva riduzione dei prezzi. Il futuro del gaming — e sempre più anche del lavoro creativo — sembra dunque destinato a passare attraverso questi pannelli: sottili, brillanti e ormai finalmente maturi.