Amazon fa CROLLARE il prezzo del monitor da gaming ASUS Rog Strix

Amazon è davvero sempre pronta a garantire il massimo risparmio possibile per ogni utente, difatti in questi giorni è disponibile una nuova promozione che abbassa notevolmente la spesa da sostenere per l’acquisto di un monitor ASUS ROG Strix, in particolare si tratta di un prodotto pensato esclusivamente per il gaming, individuato dal codice prodotto XG32VC.

La prima cosa che notiamo osservando da vicino la scheda tecnica è chiaramente la diagonale da 31,5 pollici, in questo modo l’utente si ritrova a poter godere di una visuale sufficientemente ampia, con risoluzione elevata (WQHD, pari a 2560 x 1440 pixel), ed anche un refresh rate che può raggiungere addirittura fino a 170Hz ed un tempo di risposta di 1ms. Tutte queste specifiche lasciano davvero trapelare la sua natura, l’anima da gaming con la quale è possibile confrontarsi ogni giorno, anche grazie al suo essere un DisplayHDR 400, con supporto a FreeSync Premium Pro, ed una copertura del 125% della gamma sRGB.

Amazon, il prezzo di Asus Rog Strix è davvero basso

Una promozione davvero più unica che rara che attende tutti i consumatori che vogliono accedere ad un prodotto eccellente, il suo listino sarebbe di 594,90 euro, ma solamente per questi giorni è possibile godere di uno sconto effettivo del 50%, arrivando così ad un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 299,99 euro. Ordinatelo subito premendo qui.

Il design di questo prodotto ricorda chiaramente i modelli da gaming, proprio a “causa” delle sue linee squadrate ed aggressive, che richiamano la grande aggressività dei dispositivi che ad oggi sono pensati principalmente per gli utenti che amano il mondo del gioco, sia da mobile che da fisso. Per maggiori informazioni in merito al prodotto, collegatevi al link inserito sopra.