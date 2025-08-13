Amazon SCATENATA con lo splendido sconto sul monitor da gaming MSI

In questi caldi giorni di metà Agosto, Amazon ha deciso di rendere più freschi almeno i prezzi di vendita di alcuni prodotti di elettronica e tecnologia generale, tra questi troviamo un monitor da gaming di casa MSI. Il suo nome è MSI MA 274UPF E2, trattasi di un pannello da 27 pollici di diagonale, un abbastanza classico rapid IPS, ma capace di raggiungere una risoluzione massima di 3840 x 2160 pixel, corrispondente appunto al 4K.

I suoi punti di forza sono chiaramente molteplici, e spaziano in primis dalla frequenza di aggiornamento estremamente elevata, pari a 160Hz, passando poi anche per un tempo di risposta ridottissimo, corrispondente per l’esattezza a soli 0,5 ms (GtG). Il design è abbastanza aggressivo, anche se caratterizzato dalla presenza di cornici sottilissime su quasi tutti i lati del device, ed un piede di appoggio sufficientemente grande, capace ugualmente di appoggiare saldamente il prodotto sulla base di appoggio.

Il pannello presenta posteriormente gli attacchi VESA, utili ad esempio per l’attacco a muro, oltre a godere di una connettività sufficientemente ricca e fornita: DisplayPort e HDMI di ultima generazione, ma anche USB type-C (ad esempio per collegare ed alimentare notebook).

Amazon, lo sconto di questi giorni è folle sul monitor MSI

Gli utenti che vogliono effettivamente acquistare un monitor da gaming spendendo relativamente poco, possono finalmente farlo grazie ad Amazon e la sua ottima promozione. Il valore iniziale del prodotto indicato nell’articolo è di 499 euro, ma risulta essere fortemente scontato fino a scendere ad una spesa da sostenere pari a 377,99 euro. Effettuate l’ordine subito collegandovi qui.

Spedizione gestita da Amazon con consegna entro pochi giorni direttamente al vostro domicilio, senza costi aggiuntivi che abbiate Prime o no.