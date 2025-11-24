Monitor MSI MAG da gaming con 200 euro di SCONTO per l’Amazon Black Friday

Il Black Friday di Amazon porta con sé uno sconto decisamente interessante, che viene applicato direttamente sul monitor da gaming di MSI. In particolare parliamo del modello MSI MAG 273QP, trattasi di un buonissimo pannello QD-OLED da 27 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel), adatto quindi agli utenti più esigenti che non solo vogliono giocare con il proprio PC, ma vogliono anche godere della massima qualità possibile.

I suoi punti di forza sono tantissimi, si parte dal pieno rispetto della gamma cromatica, coprendo il 99% della DCI-P3, ma anche del suo essere un DisplayHDR True Black 400, per finire con il refresh rate a 240Hz, dotato inoltre di un tempo di risposta di soli 0,03 ms. In termini di connettività il dispositivo non delude assolutamente le aspettative, proponendosi con la sua DisplayPort 1.4a e la HDMI 2.1 (quindi di ultima generazione), integrate perfettamente nella parte posteriore.

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A differenza di quanto si potrebbe pensare, il suo design non si allontana dall’essere minimale e adatto anche all’ufficio, sono difatti assenti LED RGB o linee troppo squadrate, il prodotto è realizzato interamente in plastica, con materiali di discreta qualità, comunque molto resistenti e duraturi nel corso del tempo.

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Monitor MSI da gaming in sconto assurdo su Amazon

Gli utenti finalmente possono trovare pane per i propri denti con una promozione più unica che rara, il monitor MSI MAG è disponibile a soli 499 euro, contro i 699 euro previsti in origine di listino (e negli ultimi 30 giorni avevva raggiunto circa 565 euro). Aprite subito questo link per l’acquisto.

Tutti coloro che vogliono acquistare questo prodotto, devono ricordare che l’offerta è disponibile solo fino al 1 Dicembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.