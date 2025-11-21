Asus ROG Strix G16 ha uno sconto SHOCK di 600 euro su Amazon con il Black Friday

Volete risparmiare al massimo su un notebook da gaming? oggi avete la possibilità di mettere le mani sull’ASUS ROG Strix G16 (edizione 2025), un prodotto eccellente che racchiude al proprio interno davvero tutto il meglio della tecnologia di ultima generazione, fermo restando avere un prezzo finale di vendita, grazie alla promozione Amazon Black Friday, decisamente più basso del normale listino.

Il punto di forza del prodotto riguarda chiaramente l’accoppiata processore e scheda grafica (dedicata), difatti parliamo di un AMD Ryzen 9 8940HX, con 32GB di RAM e 2TB di memoria interna su SSD, per essere affiancato da una bellissima NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB dedicati. Una configurazione sicuramente tra le migliori in circolazione, e pronta a fare la differenza nel gaming (ma non solo).

Il display è da 16 pollici di diagonale, parliamo di un IPS LCD ma comunque caratterizzato da un refresh rate a 165Hz, ottimo per offrire fluidità in fase di utilizzo e tempi di risposta ridotti (essenziali in ambito gaming). Le cornici sottili, ma soprattutto i colori perfettamente rispettati, rappresentano alla perfezione il punto di forza su cui è necessario fare affidamento in fase di utilizzo.

Se volete i codici sconto Amazon gratis e scoprire ogni giorno le migliori offerte Amazon Black Friday, dovete subito collegarvi al canale Telegram @codiciscontotech.

Asus ROG Strix G16, la promozione su Amazon per il Black Friday è ottima

Una promozione così era da tanto tempo che la stavamo aspettando, finalmente ASUS ROG Strix G16 è molto più economico su Amazon, grazie al Black Friday. Il listino di 2299 euro è un lontano ricordo, l’utente si ritrova a poter investire circa 1699 euro per il suo acquisto, risparmiando addirittura 600 euro sul listino originario. Premete questo link per acquistarle.

Il prodotto viene venduto direttamente da Amazon, con spedizione a domicilio entro pochissimi giorni, oltre alla garanzia legale della durata di 24 mesi.