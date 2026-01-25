Molekule porta l’umidità intelligente in casa: debutta Mo Glow

Quando si parla di salute quotidiana, l’attenzione si concentra quasi sempre su alimentazione equilibrata, attività fisica e qualità del sonno. Molekule prova a spostare l’attenzione su un altro elemento spesso trascurato, l’aria degli ambienti interni. Secondo l’azienda, le abitazioni moderne possono presentare livelli di inquinamento superiori a quelli esterni e un tasso di umidità non adeguato, soprattutto nei mesi freddi o in presenza di riscaldamento continuo. Da questa consapevolezza nasce la nuova linea Mo. Una soluzione pensata per migliorare la qualità dell’aria in modo semplice e accessibile.

Il primo prodotto della gamma è Mo-Glow. Si tratta di un umidificatore a ultrasuoni che lavora in sinergia con i purificatori già presenti nell’offerta Molekule. Glow rimuove le particelle nocive e interviene per ristabilire un livello di umidità più equilibrato. Contribuisce così a ridurre la secchezza dell’aria che può irritare le vie respiratorie, favorire fastidi allergici e peggiorare la qualità del riposo. L’obiettivo? Creare ambienti più confortevoli e salutari durante tutto l’anno. Il livello di umidità resta quindi fisso in un intervallo ideale che si colloca tra il 40 e il 60%.. Un valore che può fare la differenza anche per la pelle e per il benessere generale.

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Molekule Mo Glow tra automazione, comfort e design smart

Dal punto di vista funzionale, Mo Glow è stato progettato per semplificare la gestione dell’umidità domestica. Il dispositivo integra sensori in grado di monitorare l’ambiente e regolare automaticamente la nebulizzazione, evitando sprechi e mantenendo costante il livello impostato. Chi preferisce intervenire manualmente può farlo tramite il display digitale o attraverso l’app Molekule, che permette di ricevere notifiche e suggerimenti in tempo reale. Il serbatoio da quasi tre litri garantisce un’autonomia sufficiente per coprire un’intera giornata di utilizzo continuo, riducendo la frequenza delle ricariche.

L’attenzione al comfort si riflette anche nelle modalità notturne, che abbassano luci e suoni per non disturbare il sonno. Importante anche il sistema di spegnimento automatico, che avviene quando il livello dell’acqua scende sotto una soglia di sicurezza. Sul piano estetico, Molekule ha scelto di non limitarsi alla funzionalità. Mo Glow include una gamma di illuminazioni soffuse pensate per creare un’atmosfera rilassante, soprattutto in camera da letto. Attualmente disponibile sul mercato online ufficiale, MoGlow si inserisce nella strategia Molekule di ampliare l’offerta dedicata al benessere indoor, proponendo soluzioni che combinano tecnologia smart, facilità d’uso e attenzione alla salute ambientale.