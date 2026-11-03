Motorola Signature 27 compare in un hands-on online: è quello vero | VIDEO

Motorola Signature 27 si prepara a segnare una svolta piuttosto netta nella storia recente del marchio, perché porta con sé un design radicalmente diverso da quello a cui il pubblico si era abituato. Nelle ultime ore è stata diffusa una video anteprima ufficiale che mostra il nuovo flagship in modo dettagliato e chiarisce senza troppi giri di parole quanto questo dispositivo si allontani dalla tradizione stilistica dell’azienda. Per chi segue da vicino il mondo Motorola è una notizia che pesa, visto che la Casa Alata non è certo nota per gli stravolgimenti improvvisi.

Basta guardare indietro di qualche anno per capire la portata del cambiamento. Negli ultimi 4 o 5 anni il produttore ha mantenuto una coerenza estetica solidissima su tutta la gamma, dai modelli più economici fino a quelli più prestigiosi. Chiunque abbia avuto in mano uno smartphone del marchio in questo periodo riconosce subito alcuni tratti comuni, e il più evidente riguarda proprio la parte posteriore. Un’identità visiva forte, riconoscibile al primo sguardo, che ha accompagnato generazioni di dispositivi senza scossoni particolari.

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Addio al classico modulo fotografico quadrato

Il dettaglio che più di ogni altro ha definito lo stile Motorola in questi anni è il modulo fotografico. Di forma quadrata, collocato nell’angolo in alto a sinistra e raccordato in modo morbido al resto della scocca, è diventato una specie di firma della casa. Una soluzione elegante e discreta, che si integrava con la struttura del telefono senza sporgenze troppo brusche e che ritroviamo praticamente ovunque nel catalogo.

Con Signature 27 però le cose cambiano parecchio. Il nuovo top di gamma abbandona questa impostazione per abbracciare qualcosa di completamente diverso, e la video anteprima appena pubblicata lo mette bene in evidenza. Va detto che la sorpresa non è totale. I render del dispositivo circolavano già da qualche tempo, quindi un’idea piuttosto precisa di cosa aspettarsi c’era già. Vederlo però in un filmato ufficiale fa tutto un altro effetto e conferma che le immagini trapelate in precedenza erano affidabili.

Il plateau fotografico nella versione di Motorola

Il nuovo look di Motorola Signature 27 si può leggere come l’interpretazione del marchio di un concetto che negli ultimi tempi si è diffuso parecchio, quello del plateau fotografico. Si tratta di un’impostazione che ha preso decisamente piede da quando l’ha adottata Apple, e che molti produttori hanno cominciato a reinterpretare ciascuno a modo proprio. Motorola non fa eccezione ma sceglie una strada personale, con uno stile che si discosta abbastanza da quello visto sui dispositivi della mela.

Entrando nel concreto, la disposizione degli elementi sul retro è piuttosto particolare. Nella parte più alta trovano posto tre fotocamere allineate in orizzontale, una accanto all’altra. Più in basso, sul lato sinistro, compare una quarta fotocamera che spezza la simmetria della fila superiore. Sul lato destro invece si trovano il flash LED e un sensore dedicato, pensato specificamente per i soggetti in movimento.

Fonte: TecnoAndroid