Mini luna 2026 QQ8: la Terra ha una seconda luna fino a dicembre

La Terra non è più sola nel suo tragitto intorno al Sole, almeno per qualche mese. Un piccolo corpo celeste chiamato 2026 QQ8 è stato infatti catturato in modo temporaneo dalla gravità terrestre dopo essersi avvicinato al nostro pianeta, diventando a tutti gli effetti una mini luna. Si tratta di un oggetto minuscolo, con un diametro di appena 2 metri, e la sua presenza non sarà affatto duratura. Secondo le ricostruzioni degli astronomi, il planetoide resterà nei paraggi fino a dicembre, prima di liberarsi dall’abbraccio gravitazionale e riprendere la propria strada.

Che cos’è la mini luna 2026 QQ8

Quando si parla di seconda luna l’immaginazione corre subito a qualcosa di simile al satellite che illumina le nostre notti. In questo caso la realtà è decisamente più modesta. 2026 QQ8 misura circa 2 metri da un capo all’altro, più o meno l’altezza di una persona molto alta o la lunghezza di un divano. Un sasso cosmico, insomma, che nulla ha a che vedere con le dimensioni della Luna vera e propria.

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Eppure il fenomeno ha un suo fascino. Questo minuscolo planetoide viaggiava per conto suo nello spazio finché la traiettoria non lo ha portato abbastanza vicino alla Terra da finire sotto l’influenza della sua attrazione. Da quel momento ha iniziato a orbitare intorno al nostro pianeta, trasformandosi in una compagna di viaggio inattesa. Non si tratta di un legame stabile però. La forza che lo trattiene è sufficiente a tenerlo agganciato per un periodo limitato ma non abbastanza da renderlo un satellite permanente.

Proprio questa natura provvisoria è ciò che distingue una cattura temporanea da un’orbita destinata a durare nel tempo. La Luna accompagna la Terra da sempre, mentre 2026 QQ8 è più simile a un ospite di passaggio che si ferma giusto il tempo di una breve visita.

Una permanenza destinata a finire a dicembre

Il soggiorno della mini luna intorno al nostro pianeta ha già una scadenza abbastanza precisa. Gli astronomi, ricostruendo il percorso dell’oggetto, hanno stimato che 2026 QQ8 continuerà a girare attorno alla Terra fino a dicembre. A quel punto l’equilibrio che lo tiene legato dovrebbe venire meno e il piccolo corpo celeste riuscirà a sottrarsi all’attrazione gravitazionale terrestre.

Si tratta quindi di una convivenza breve, che si misura in mesi e non in anni. Il planetoide, una volta sganciato, tornerà a muoversi nello spazio seguendo una traiettoria indipendente, lasciando la Terra di nuovo con il suo unico satellite naturale. Il calcolo della data di uscita deriva proprio dallo studio del moto dell’oggetto, che permette di capire per quanto tempo la gravità del nostro pianeta riuscirà a esercitare la sua presa.

Le dimensioni ridotte di 2026 QQ8 rendono l’episodio ancora più curioso. Un corpo di appena 2 metri di diametro è poco più di un frammento roccioso, eppure è bastato il giusto avvicinamento perché la Terra lo trattenesse accanto a sé per qualche tempo. Fino a dicembre, dunque, il nostro pianeta potrà contare su una compagna temporanea in più nel suo viaggio nello spazio, prima che la piccola mini luna si allontani definitivamente dall’attrazione terrestre.

Fonte: TecnoAndroid