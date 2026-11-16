AMD verso il sorpasso su Intel nei ricavi grazie ai chip per l’AI

Il sorpasso di AMD su Intel nei ricavi trimestrali potrebbe arrivare prima del previsto, spinto da un fattore che ormai pesa su tutta l’industria dei semiconduttori, cioè la fame crescente di potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale. Le stime finanziarie presentate dall’azienda guidata da Lisa Su lasciano intravedere uno scenario che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato improbabile, con la casa di Santa Clara superata dal concorrente di sempre sul fronte del fatturato.

Il punto interessante è che i processori per computer stavolta c’entrano fino a un certo punto. Il vero motore della crescita sono i chip per server e gli acceleratori impiegati per addestrare ed eseguire i modelli AI. La sfida tra i due marchi non si gioca più soltanto su quale CPU sia più veloce ma su chi riesca a diventare un fornitore indispensabile per le grandi infrastrutture di calcolo, un terreno dove Intel ha a lungo dominato senza veri rivali.

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I numeri del sorpasso e il peso del Data Center

Stando alle previsioni comunicate agli investitori, AMD punta a toccare ricavi di circa 15,6 miliardi di euro nel quarto trimestre del 2026, con un margine di variazione del 3% in più o in meno. Intel ha invece indicato una forchetta compresa all’incirca tra 13,8 e 14,7 miliardi di euro. Se entrambe le società centrassero gli obiettivi, AMD supererebbe per la prima volta il rivale storico nel fatturato di un singolo trimestre.

Gran parte del merito va alla divisione Data Center, che nel terzo trimestre ha raggiunto il record di circa 7,8 miliardi di euro di ricavi, con un balzo del 97% rispetto all’anno precedente. Oggi questo segmento vale il 64% delle entrate complessive del gruppo ed è diventato a tutti gli effetti il cuore della strategia commerciale.

Tra i prodotti trainanti spiccano i processori per server EPYC e gli acceleratori Instinct MI455X, pensati per i carichi di lavoro legati all’AI. Un contributo importante arriva anche dalla piattaforma Helios, progettata per integrare numerosi acceleratori all’interno di infrastrutture rack. Nomi come Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI e Oracle hanno già avviato attività sui primi sistemi basati su questa architettura. Lisa Su ha poi fatto notare che la domanda supera la capacità produttiva disponibile, tanto che l’azienda sta lavorando con i partner per ampliare le forniture e sostenere i progetti dei grandi operatori cloud.

Perché Intel non è ancora fuori dai giochi

Il possibile sorpasso va comunque letto con qualche cautela. Battere Intel sul fatturato non equivale ad aver conquistato la leadership nel mercato dei processori x86. Secondo i dati di Mercury Research relativi al secondo trimestre, Intel detiene ancora il 65,9% delle spedizioni di CPU x86. Il confronto economico, tra l’altro, è influenzato dal peso degli acceleratori AI e da altre attività che gonfiano i ricavi di AMD senza avere un corrispettivo diretto nel catalogo del concorrente.

Anche dentro AMD il quadro non è del tutto omogeneo. Il comparto client è cresciuto del 7%, mentre il gaming ha subito una contrazione del 40%, frenato dal calo delle vendite di chip destinati alle console. Il settore embedded, al contrario, ha mostrato una dinamica positiva grazie alla domanda proveniente dall’industria e dal mondo automobilistico.

Dal canto suo Intel continua a fare progressi nel segmento dei data center e non ha affatto rinunciato al mercato dei server. Sul suo percorso pesano però le difficoltà produttive e la disponibilità limitata di alcuni componenti, ostacoli che l’azienda dovrà superare per difendere la propria posizione.

Fonte: TecnoAndroid