MINI Countryman SE Midnight Edition: ALL4 con 458 km di autonomia

La famiglia della MINI Countryman SE si allarga con una nuova serie speciale chiamata Midnight Edition, costruita attorno alla versione a trazione integrale e capace di dichiarare fino a 458 km di autonomia. L’idea alla base è piuttosto lineare. Si parte dalla variante ALL4, si aggiunge una dotazione molto ricca e si confeziona il tutto con un’estetica curata nei dettagli. Non si tratta quindi di una Countryman stravolta sul piano meccanico ma di un allestimento che raccoglie in un colpo solo molti degli equipaggiamenti più interessanti del catalogo. Le prime consegne sono attese all’inizio del 2027. Per ora però MINI ha presentato la Midnight Edition soltanto per il mercato britannico e non ha confermato il suo arrivo in Italia.

Non solo nero tra carrozzeria e abitacolo

Il nome lascerebbe pensare a una vettura interamente vestita di scuro, invece la casa ha preferito offrire una scelta. La carrozzeria si può ordinare in Midnight Black oppure nel nuovo Indigo Sunset Blue, una tinta che debutta proprio su questo SUV. In tutti e due i casi il tetto resta Midnight Black, mentre i cerchi Asteroid Spoke da 18 pollici arrivano nelle finiture Jet Black o Vibrant Silver. A completare il quadro esterno ci pensano i vetri oscurati, utili anche a rendere più confortevole la vita a bordo per chi viaggia.

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L’atmosfera cambia poco una volta aperta la portiera. Nell’abitacolo della Countryman Midnight Edition si trovano rivestimenti Vescin Black/Blue Cloth e un cielo scuro che richiama il tema della serie. Di serie ci sono già i sedili anteriori riscaldabili, il display a sovrimpressione noto come head up display e la ricarica wireless per lo smartphone. Non manca nemmeno la rete pensata per tenere fermi gli oggetti nel bagagliaio, un dettaglio piccolo ma pratico.

Trazione integrale elettrica e numeri invariati

La Midnight Edition è proposta esclusivamente nella configurazione Countryman SE ALL4, quindi con trazione integrale elettrica. Sotto il pianale lavora la batteria da 64,6 kWh che MINI ha aggiornato di recente. L’autonomia dichiarata arriva a 285 miglia, cioè circa 458 chilometri, mentre per passare da 0 a 100 km/h bastano 5,6 secondi. Chi affronta spesso lunghi tragitti può contare sulla ricarica rapida in corrente continua fino a 130 kW. Sono valori già noti per questo modello ma restano comunque di tutto rispetto.

Il vero punto forte della serie speciale sta però nella tecnologia inclusa. Il pacchetto Driving Assistant Plus mette insieme cruise control attivo, mantenimento al centro della corsia e funzione Stop & Go. A questo si sommano quattro anni di accesso al MINI Connected Package, che porta con sé informazioni sul traffico in tempo reale, funzioni evolute per la navigazione, app connesse, opzioni di personalizzazione e perfino lo streaming video.

Una configurazione già pronta e il nodo Italia

La particolarità della Midnight Edition sta proprio nella formula quasi predefinita. Invece di partire da un modello base e caricarlo poi di optional uno dopo l’altro, MINI ha scelto in anticipo un insieme di dotazioni coerenti con il posizionamento di questa versione. Chi la ordina sa già cosa troverà a bordo senza dover passare ore sul configuratore.

Nel Regno Unito gli ordini della MINI Countryman SE in versione Midnight Edition sono già aperti e le consegne partiranno nei primi mesi del 2027. Sul fronte italiano invece non sono stati comunicati né la disponibilità né il listino, per cui sarebbe prematuro convertire il prezzo britannico o ipotizzare una cifra valida per il nostro mercato. L’interesse non mancherebbe di certo, considerando quanto sia numerosa la comunità di appassionati del marchio nel nostro Paese, ma al momento MINI non ha annunciato alcun arrivo ufficiale in Italia.

Fonte: TecnoAndroid