MSI Cyborg 15 con RTX 5060 al minimo storico: 1.199€ su Amazon

Un notebook da gaming con RTX 5060 sotto i 1.200€ non capita di vederlo spesso, e capita ancora meno quando quella cifra coincide con il minimo storico. È il caso di MSI Cyborg 15 nella configurazione C2WFO 494ITY, che su Amazon scende a 1.199€ contro i 1.599€ di listino. Dentro ci sono una scheda video di ultima generazione, uno schermo a 144Hz e un peso di appena 2 kg. Il risultato è un portatile pensato per chi vuole giocare senza rinunciare a studio e produttività, e senza doversi portare dietro due macchine diverse.

Anche l’aspetto ha il suo peso. La scocca segue un’estetica dichiaratamente cyberpunk, con inserti semitrasparenti che rendono questo modello riconoscibile a colpo d’occhio, anche in mezzo ad altri laptop da gioco che spesso finiscono per somigliarsi tutti.

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Intel Core 7 240H e RTX 5060 in appena 2 kg

Il cuore del sistema è la coppia formata da Intel Core 7 240H e NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop con 8GB di memoria GDDR7. Il processore si basa sull’architettura Raptor Lake H Refresh e mette a disposizione 10 core e 16 thread. Sei sono P Core che arrivano fino a 5.2 GHz, gli altri quattro sono E Core che toccano i 4.0 GHz. Ne viene fuori una piattaforma solida, che regge bene sia le sessioni di gioco sia il lavoro di tutti i giorni.

Sul fronte grafico la GPU appartiene alla famiglia Blackwell e sfrutta il DLSS 4.5, la tecnologia che usa l’intelligenza artificiale per moltiplicare i fotogrammi generati. Rispetto alle precedenti RTX 40 si tratta di un vero salto generazionale, e su un portatile di questa fascia la differenza si fa sentire.

Lo schermo è un 15.6 pollici Full HD con pannello IPS Level e frequenza di aggiornamento a 144Hz. Copre il 100% dello spazio colore sRGB, quindi resta vivace e fluido tanto nel gaming competitivo quanto nell’editing di foto e video.

Per il resto Cyborg 15 monta 16GB di RAM DDR4 in configurazione 8GB x2 e un SSD da 512GB PCIe Gen4 NVMe. Il raffreddamento è affidato al sistema Cooler Boost, con ventole maggiorate e condotti termici ottimizzati per gestire il calore quando la macchina lavora sotto carico.

La dotazione di porte è completa. Ci sono USB A 3.2 Gen2, una USB C con supporto DisplayPort e Power Delivery, HDMI 2.1 e LAN Gigabit, mentre per le connessioni senza fili si contano WiFi 6E e Bluetooth 5.4. Nella confezione è incluso l’alimentatore da 150W, dettaglio tutt’altro che scontato visto che non tutte le varianti regionali lo prevedono. La garanzia dura 2 anni e vale anche per chi acquista con Partita IVA.

C’è però un aspetto da tenere presente. Questa versione adotta memoria DDR4 al posto della DDR5 presente su altre varianti di Cyborg con la stessa CPU e la stessa GPU. Con ogni probabilità è una scelta fatta per contenere i costi senza penalizzare troppo le prestazioni complessive.

Sconto del 25% e prezzo al minimo storico

Il listino di MSI Cyborg 15 C2WFO 494ITY si ferma a 1.599€, ma al momento il notebook si trova a 1.199€. Il risparmio è di 400€, pari a uno sconto del 25%, ed è il prezzo più basso mai registrato per questo modello. Per chi cercava un portatile da gioco con RTX 5060 senza superare la soglia dei 1.200€ diventa un’occasione concreta.

L’offerta è attiva sul marketplace di Amazon sia nella versione venduta direttamente da Amazon sia tramite i rivenditori partner presenti sulla piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid