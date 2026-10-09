The Witcher 3 Remastered, patch 5.01 sistema gli oli automatici

Nel giro di pochi giorni CD Projekt Red ha mantenuto la promessa fatta a inizio settimana e ha pubblicato la patch 5.01 di The Witcher 3 Remastered, il primo aggiornamento davvero corposo dedicato alla nuova edizione del gioco. Lo studio aveva annunciato un intervento mirato a sistemare alcuni problemi e a migliorare le prestazioni su PlayStation 5, e l’attesa è stata decisamente breve. L’update è già disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, mentre per la versione Nintendo Switch 2 servirà ancora un po’ di pazienza.

Il pacchetto porta con sé parecchie correzioni sul fronte del gameplay. Quella più evidente riguarda la funzione per applicare automaticamente gli oli sulle lame, introdotta con la versione Next Gen e mai davvero funzionante in Remastered. Fino a oggi l’opzione si attivava soltanto se veniva abilitata durante la sessione di gioco in corso, un comportamento piuttosto scomodo che adesso è stato sistemato. Tra le novità spicca anche l’aggiunta del riflesso dei danni all’abilità Scudo Esplosivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

The Witcher 3 Remastered: le correzioni al gameplay e quelle pensate per PC

L’elenco degli interventi sul combattimento e sull’esplorazione è lungo. Le barche guidate dal giocatore, in determinate circostanze, potevano iniziare a muoversi senza controllo ignorando le collisioni con il terreno, e questo difetto è stato eliminato. Sono state migliorate le animazioni legate alle scale e risolto il problema per cui Geralt finiva per urtare i nemici morti dopo il colpo finale con il segno Aard. Vesemir non ripeterà più all’infinito la stessa battuta quando Quen viene lanciato più volte, e la schivata non avrà più quel ritardo involontario nella risposta che infastidiva chi gioca. Corretti anche la possibilità di lanciare bombe pur avendo disattivato l’opzione, i valori sbagliati mostrati dal bonus dell’abilità Sinergia e il consumo totale della Vigore quando si corre e si schiva nello stesso momento.

Su computer gli sviluppatori hanno messo mano soprattutto alle impostazioni grafiche. La qualità del GTAO non si azzera più a ogni riavvio, mentre il ridimensionamento dinamico della risoluzione non mostra più il valore errato dopo aver cambiato la modalità di antialiasing. Questa opzione, tra l’altro, ora risulta disattivata in modo predefinito. Non sarà più possibile abilitare impostazioni non supportate dalla propria scheda video, e il cambio di preset non applicherà più DLSS o XeSS su GPU incompatibili. Sistemati infine i suggerimenti delle abilità che non si aggiornavano finché non ci si passava sopra di nuovo e i casi in cui il gioco selezionava la GPU sbagliata.

Console, finalmente via il bloom slavato

Le modifiche riservate alle console sono forse le più sostanziose. Nel menu grafico arrivano le opzioni per gestire Bloom, raggi di luce e profondità di campo. Si tratta di un’aggiunta molto attesa, perché il bloom incide parecchio sull’illuminazione e rende l’immagine più sbiadita di quanto sia in realtà. Ora chi gioca su console può semplicemente disattivarlo. A questo si aggiungono varie ottimizzazioni per migliorare le prestazioni, la correzione delle impostazioni che su PlayStation 5 si resettavano a ogni avvio e la soluzione al problema dei dialoghi doppiati che diventavano molto più bassi rispetto al resto dell’audio dopo aver navigato tra le schede del menu di pausa. Sulla PlayStation 5 base sono stati sistemati anche i limiti di frame rate errati nelle diverse modalità grafiche, e la localizzazione dei testi in ucraino è ora disponibile in tutte le regioni.

Completano il quadro altri ritocchi a bloom, tone mapping, illuminazione dei personaggi, ray tracing e path tracing, oltre alla correzione della vegetazione che non reagiva alle collisioni. La versione per Switch 2 non è stata dimenticata. Lo studio ha spiegato di essere al lavoro su un aggiornamento che avvicinerà questa edizione alle altre, con le stesse modifiche globali già viste sulle diverse piattaforme e miglioramenti specifici per la console Nintendo, come una maggiore nitidezza e definizione dell’immagine.

Fonte: TecnoAndroid