Mini cervelli umani nei topi: nascono nuove reti neurali

I mini cervelli umani trapiantati nella testa dei topi sono passati da esperimento di frontiera a realtà documentata, con tessuto nervoso di origine umana che una volta impiantato riesce a integrarsi e a formare nuove reti neurali. Non si tratta di un cervello completo, va detto subito, ma di piccole strutture coltivate in laboratorio che riproducono in scala ridotta alcune caratteristiche del tessuto cerebrale. Gli scienziati che hanno lavorato al progetto parlano di topi xenocorticali, un termine che descrive bene l’idea di fondo, cioè un animale che ospita porzioni di corteccia proveniente da un’altra specie.

La parte più interessante non è tanto l’impianto in sé quanto quello che succede dopo. Le cellule umane non restano inerti, non si limitano a sopravvivere nel nuovo ambiente. Si collegano, costruiscono connessioni, danno vita a nuove reti neurali che entrano in relazione con il tessuto circostante. È un dettaglio che cambia la prospettiva, perché un tessuto isolato in una piastra racconta poco di come funzioni davvero un cervello, mentre un tessuto integrato in un organismo vivo offre uno scenario molto più vicino alla realtà biologica.

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Perché i ricercatori puntano sui topi xenocorticali

Il limite storico dello studio delle malattie del cervello è sempre stato lo stesso, cioè la difficoltà di osservare da vicino ciò che accade dentro un cranio umano. I modelli animali classici aiutano fino a un certo punto, perché il cervello di un roditore e quello di una persona non funzionano allo stesso modo. Da qui l’idea di unire i due mondi, ospitando cellule nervose umane in un organismo che può essere studiato in laboratorio con strumenti consolidati.

I ricercatori ritengono che questo approccio possa aiutare a fare luce su condizioni come autismo e schizofrenia, oltre ad altri disturbi che coinvolgono lo sviluppo e il funzionamento delle reti nervose. Sono patologie complesse, in cui il problema sembra riguardare più il modo in cui i neuroni comunicano tra loro che il singolo neurone preso da solo. Avere a disposizione un sistema in cui quelle connessioni si formano davvero, e possono essere osservate mentre si formano, è una possibilità che fino a poco tempo fa apparteneva più alla teoria che alla pratica sperimentale.

Un terreno delicato tra scienza e domande aperte

Esperimenti di questo tipo portano inevitabilmente con sé una discussione che va oltre il laboratorio. L’idea di tessuto cerebrale umano che cresce e si integra dentro un animale tocca corde sensibili, e non solo per chi si occupa di bioetica di mestiere. La comunità scientifica ne discute da tempo, con posizioni diverse su quanto lontano sia lecito spingersi e su quali confini vadano fissati prima ancora che la tecnica renda possibile qualcosa di più ambizioso.

Dal punto di vista pratico, però, il valore di questi organoidi cerebrali sta tutto nella possibilità di studiare processi altrimenti inaccessibili. Capire come si sviluppano le connessioni nervose, come cambiano quando qualcosa va storto, come reagiscono a determinate condizioni. È un percorso lungo, che non promette cure immediate, ma che sposta in avanti il tipo di domande che i ricercatori possono permettersi di fare.

Il risultato raggiunto con i topi xenocorticali resta comunque un passaggio concreto, perché dimostra che il tessuto umano impiantato non solo attecchisce, ma partecipa attivamente alla costruzione di circuiti nervosi funzionanti all’interno di un organismo ospite.