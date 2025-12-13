Midea Miro U: ecco il robot a sei braccia per le fabbriche

Nel centro del settore della robotica industriale, Midea ha alzato il sipario sul suo nuovo robot umanoide. Si tratta del Miro U presentato durante un evento a Guangzhou. Il modello si distingue per la combinazione di sei braccia meccaniche e una struttura wheel-leg. Un design pensato per coniugare mobilità e versatilità operativa in ambienti produttivi complessi. Tale lancio rappresenta un passo avanti importante per l’azienda che da tempo sviluppa soluzioni capaci di affiancare personale umano e sistemi automatizzati già presenti in fabbrica. La progettazione del Miro U si basa sull’esperienza accumulata con il modello precedente. Il quale è stato testato per oltre un anno nello stabilimento Midea di Jingzhou. In quell’occasione, il robot aveva operato insieme a unità AMR a braccio singolo, sistemi Kuka e operatori specializzati, fornendo dati preziosi sul coordinamento e l’efficienza. .

Miro U: ecco i dettagli sul nuovo robot presentato da Midea

Il Miro U sarà impiegato per la prima volta nella fabbrica di elettrodomestici di fascia alta a Wuxi. Ciò con l’obiettivo di ottimizzare i cicli produttivi e aumentare l’efficienza fino al 30%. La sua introduzione rappresenta un banco di prova importante per valutare l’impatto dei robot umanoidi su processi che richiedono cicli ripetuti e precisione continua.

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Secondo il CTO Wei Chang, il robot integra funzionalità avanzate come sollevamento verticale, rotazione a 360 gradi e sei arti bionici in grado di passare da un end-effector all’altro. Ogni componente è stato sviluppato internamente, sottolineando come l’intera piattaforma sia frutto di ricerca proprietaria. Tale indipendenza tecnologica è al centro della strategia di Midea.

Allo stesso tempo, Midea porta avanti il progetto Mila, una linea di robot pensata per contesti commerciali e domestici. Tali modelli, attualmente nelle fasi finali dei test, dovrebbero arrivare nei negozi del marchio nel 2026. La loro funzione è di assistere i clienti, fornire informazioni sui prodotti e offrire interazioni multimodali basate su intelligenza artificiale e sensori avanzati.