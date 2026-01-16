Microsoft rilascia le patch di gennaio: correzioni per Windows 11

Windows 11 è uno dei sistemi operativi più utilizzati al mondo. Se si tiene in considerazione soltanto l’utilizzo dei sistemi per quanto riguarda il pc, Windows riesce a tenere sul mercato una quota di oltre il 70%. Ciò classifica sicuramente come il più diffuso per quanto riguarda i computer.

Windows 11 è così utilizzato dagli utenti per una serie di motivi differenti. Tra questi c’è sicuramente il supporto e l’assistenza che viene fornita. Infatti il sistema operativo presenta aggiornamenti sempre disponibili.

Tra questi aggiornamenti è presente anche il famoso Patch Tuesday di gennaio, aggiornamento che Microsoft rilascia ogni anno nel mese di gennaio. Quest’anno l’aggiornamento è stato disponibile a partire da martedì 13 gennaio 2026, e chissà quali novità avrà portato.

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Tutte le novità disponibili con il Patch Tuesday di Microsoft

Le principali correzioni che sono state effettuate con il Patch Tuesday di gennaio sono destinate alle versioni più recenti di Windows 11 e riguardano prevalentemente la sicurezza e la stabilità del sistema operativo. Innanzitutto, l’aggiornamento è riuscito a mettere fine a una serie di vulnerabilità, tra cui ve ne erano alcune che potevano creare dei problemi agli utenti.

Per quanto riguarda i miglioramenti tecnici e alcune correzioni, si sono risolti dei problemi di rete e compatibilità che andavano a causare dei Fastidiosi errori di connessione. Un’altra risoluzione è stata quella del problema che causava un consumo eccessivo di batteria sui dispositivi. Insomma, tutti i bug che erano emersi su Windows 11 fino a questo momento, sono stati tutti risolti correttamente, migliorando di gran lunga la sicurezza degli utenti.

Nonostante l’aggiornamento, come al solito, non vada ad aggiungere delle novità rivoluzionarie per quanto riguarda l’utente, si tratta di un passaggio davvero fondamentale per il mantenimento di stabilità e sicurezza di uno dei sistemi operativi più utilizzati al mondo. Risolvere le vulnerabilità è importante per garantire la protezione dei rischi legati alla sicurezza.