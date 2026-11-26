Huawei ha presentato Huawei MateBook Fold S, un tablet pieghevole da 14,7 pollici che prova a conquistare un territorio ancora poco battuto, quello degli ibridi a metà strada tra tablet e portatile. La casa cinese non è nuova a questo tipo di esperimenti. Dopo i modelli dell’anno scorso e un altro arrivato a inizio 2026, questa versione introduce il chip più potente mai realizzato dall’azienda insieme a qualche ritocco estetico che rende il tutto più rifinito.

La vera particolarità non sta tanto nello schermo in sé quanto nel modo in cui viene sfruttato. Piegato a metà, il dispositivo si comporta come un laptop, con la parte inferiore del pannello che può diventare un secondo display oppure trasformarsi in un controller per giochi e alcune app selezionate. A completare il quadro ci sono un cavalletto integrato e una tastiera pieghevole fornita in tutte le configurazioni, accompagnata da un mouse. Per chi cerca un sostituto concreto del classico notebook l’idea ha un fascino evidente.

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Display OLED da 14,7 pollici e un peso sotto i 650 grammi

Credits: TecnoAndroid

Il pannello principale è un OLED LTPO da 14,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, risoluzione di 3.240 x 2.160 pixel in formato 3:2, luminosità di picco pari a 1.600 nit e certificazione HDR Vivid. Lo schermo ha una struttura composita a tre strati con vetro ultrasottile (UTG). Una volta chiuso a metà si ottengono due superfici da 10,2 pollici ciascuna in formato 4:3 con risoluzione di 2.160 x 1.620 pixel. Sul retro trova posto anche un piccolo display secondario da 3,5 pollici, quadrato e da 980 x 980 pixel, che mostra ora, notifiche e widget. Una soluzione già vista su alcuni pieghevoli di fascia alta.

Malgrado la diagonale generosa, MateBook Fold S resta sorprendentemente compatto con 6,49 mm di spessore da aperto, 12,98 mm da chiuso e un peso di 639 grammi. Per avere un termine di paragone, Samsung Galaxy Tab S12 Ultra da 14,6 pollici è spesso appena 5,1 mm ma arriva a 692 grammi. Il prodotto Huawei risulta quindi un po’ più leggero del rivale coreano, pur essendo inevitabilmente più spesso a causa della cerniera. Le colorazioni disponibili sono Phantom Night Black e Sky White.

Kirin XE90, HarmonyOS 7.0 e prezzi in Cina

Sotto la scocca lavora il nuovo Kirin XE90, dotato di raffreddamento attivo e con un TDP che arriva a 22 W. Rispetto al precedente Kirin X90 le prestazioni in single core crescono del 23% e l’efficienza energetica migliora del 25%, mentre la NPU dedicata all’intelligenza artificiale è più veloce del 40%. Le configurazioni partono da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e salgono fino a 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione. La batteria da 46 Wh supporta la ricarica rapida a 66 W tramite la porta USB 3.2 Gen1 da 5 Gbps, che gestisce anche DisplayPort 1.2 per collegare uno schermo esterno in 4K a 60 Hz. Completano la dotazione WiFi 7 dual band, Bluetooth 6.0 e quattro altoparlanti, due da 2 W e due da 1 W.

Sul fronte fotocamere Huawei non si è risparmiata, anche se su un tablet da lavoro di solito non sono una priorità. Dietro c’è un sensore da 50 MP con apertura f/1.8 collocato accanto al display secondario, mentre davanti si trova una camera da 12 MP affiancata da un modulo a infrarossi da 1 MP per il riconoscimento del volto. Lo stilo viene incluso soltanto nella versione da 1 TB e per le altre rimane un accessorio opzionale. Il sistema operativo è HarmonyOS 7.0, e qui chi è abituato all’ampio catalogo di app Android conosce già il principale limite software dei dispositivi Huawei fuori dalla Cina.

Al momento il dispositivo è in vendita esclusivamente sul mercato cinese con prezzi a partire da 15.000 yuan, pari a circa 2.056 euro al cambio attuale. Per l’Europa non sono ancora stati comunicati né prezzi né disponibilità, ma l’arrivo del pieghevole nel Vecchio Continente potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Fonte: TecnoAndroid