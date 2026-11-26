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Huawei ha presentato Huawei MateBook Fold S, un tablet pieghevole da 14,7 pollici che prova a conquistare un territorio ancora poco battuto, quello degli ibridi a metà strada tra tablet e portatile. La casa cinese non è nuova a questo tipo di esperimenti. Dopo i modelli dell’anno scorso e un altro arrivato a inizio 2026, questa versione introduce il chip più potente mai realizzato dall’azienda insieme a qualche ritocco estetico che rende il tutto più rifinito.
La vera particolarità non sta tanto nello schermo in sé quanto nel modo in cui viene sfruttato. Piegato a metà, il dispositivo si comporta come un laptop, con la parte inferiore del pannello che può diventare un secondo display oppure trasformarsi in un controller per giochi e alcune app selezionate. A completare il quadro ci sono un cavalletto integrato e una tastiera pieghevole fornita in tutte le configurazioni, accompagnata da un mouse. Per chi cerca un sostituto concreto del classico notebook l’idea ha un fascino evidente.
Display OLED da 14,7 pollici e un peso sotto i 650 grammi
Credits: TecnoAndroid
Il pannello principale è un OLED LTPO da 14,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, risoluzione di 3.240 x 2.160 pixel in formato 3:2, luminosità di picco pari a 1.600 nit e certificazione HDR Vivid. Lo schermo ha una struttura composita a tre strati con vetro ultrasottile (UTG). Una volta chiuso a metà si ottengono due superfici da 10,2 pollici ciascuna in formato 4:3 con risoluzione di 2.160 x 1.620 pixel. Sul retro trova posto anche un piccolo display secondario da 3,5 pollici, quadrato e da 980 x 980 pixel, che mostra ora, notifiche e widget. Una soluzione già vista su alcuni pieghevoli di fascia alta.
Malgrado la diagonale generosa, MateBook Fold S resta sorprendentemente compatto con 6,49 mm di spessore da aperto, 12,98 mm da chiuso e un peso di 639 grammi. Per avere un termine di paragone, Samsung Galaxy Tab S12 Ultra da 14,6 pollici è spesso appena 5,1 mm ma arriva a 692 grammi. Il prodotto Huawei risulta quindi un po’ più leggero del rivale coreano, pur essendo inevitabilmente più spesso a causa della cerniera. Le colorazioni disponibili sono Phantom Night Black e Sky White.
Kirin XE90, HarmonyOS 7.0 e prezzi in Cina
Sotto la scocca lavora il nuovo Kirin XE90, dotato di raffreddamento attivo e con un TDP che arriva a 22 W. Rispetto al precedente Kirin X90 le prestazioni in single core crescono del 23% e l’efficienza energetica migliora del 25%, mentre la NPU dedicata all’intelligenza artificiale è più veloce del 40%. Le configurazioni partono da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e salgono fino a 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione. La batteria da 46 Wh supporta la ricarica rapida a 66 W tramite la porta USB 3.2 Gen1 da 5 Gbps, che gestisce anche DisplayPort 1.2 per collegare uno schermo esterno in 4K a 60 Hz. Completano la dotazione WiFi 7 dual band, Bluetooth 6.0 e quattro altoparlanti, due da 2 W e due da 1 W.
Sul fronte fotocamere Huawei non si è risparmiata, anche se su un tablet da lavoro di solito non sono una priorità. Dietro c’è un sensore da 50 MP con apertura f/1.8 collocato accanto al display secondario, mentre davanti si trova una camera da 12 MP affiancata da un modulo a infrarossi da 1 MP per il riconoscimento del volto. Lo stilo viene incluso soltanto nella versione da 1 TB e per le altre rimane un accessorio opzionale. Il sistema operativo è HarmonyOS 7.0, e qui chi è abituato all’ampio catalogo di app Android conosce già il principale limite software dei dispositivi Huawei fuori dalla Cina.
Al momento il dispositivo è in vendita esclusivamente sul mercato cinese con prezzi a partire da 15.000 yuan, pari a circa 2.056 euro al cambio attuale. Per l’Europa non sono ancora stati comunicati né prezzi né disponibilità, ma l’arrivo del pieghevole nel Vecchio Continente potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.
Fonte: TecnoAndroid