Le aquile sono capaci di predare anche babbuini adulti, animali tutt’altro che piccoli e indifesi. A dimostrarlo sono alcuni resti di questi primati che portano addosso i segni lasciati dagli artigli dei rapaci, ferite che raccontano un attacco dall’alto e non uno scontro a terra con un altro mammifero. Il dato ha un peso che va oltre la semplice curiosità naturalistica, perché apre una domanda molto concreta sul passato della nostra specie e cioè se anche gli antenati umani abbiano dovuto fare i conti con una minaccia del genere.

Quando si pensa ai pericoli che hanno accompagnato i primi passi dell’evoluzione umana l’immaginazione corre quasi sempre verso i grandi carnivori di terra. Felini, iene e altri cacciatori a quattro zampe occupano da sempre il centro della scena. Il cielo invece resta spesso fuori dal quadro. Eppure le lesioni individuate su questi primati indicano che un grande rapace può avere la meglio su prede di taglia considerevole, e questo cambia un po’ la prospettiva su quello che poteva arrivare da sopra le teste dei nostri progenitori.

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Le ferite che svelano la caccia ai primati di grandi dimensioni

Il punto centrale riguarda proprio la natura dei segni. Le tracce lasciate dagli artigli hanno una forma e una distribuzione che le rendono riconoscibili, ed è da qui che nasce la conclusione principale. I rapaci in questione non si limitano a scimmie piccole o a cuccioli rimasti senza protezione ma possono colpire anche primati di grandi dimensioni, esemplari ormai cresciuti e in teoria capaci di difendersi.

Si tratta di un’informazione che ridimensiona l’idea secondo cui la stazza basterebbe da sola a mettere al riparo da un attacco aereo. Un babbuino adulto è un animale robusto, dotato di forza e di una certa aggressività quando si sente minacciato. Il fatto che un’aquila riesca comunque a prevalere dice molto sulla potenza di questi uccelli e sulla pressione che possono esercitare su chi vive negli stessi ambienti.

Proprio questa pressione è la chiave per collegare la scoperta alla storia evolutiva. Se i babbuini adulti finiscono tra le prede possibili, allora la lista dei bersagli plausibili si allunga e comprende anche altri primati di corporatura simile.

Cosa significa per gli antenati umani

Ed è qui che entra in gioco la parte più interessante. Gli antenati umani condividevano con i babbuini una taglia non troppo distante e, almeno in parte, la necessità di muoversi in spazi aperti dove un predatore volante poteva individuarli con facilità. L’ipotesi che emerge è che anche loro siano stati esposti al rischio di un assalto dall’alto, un pericolo silenzioso e improvviso molto diverso da quello rappresentato da un carnivoro che si avvicina strisciando nell’erba.

Da questa possibilità discende un’altra idea, forse ancora più affascinante. Di fronte a una minaccia simile i nostri progenitori potrebbero aver sviluppato vere e proprie tattiche di difesa pensate per proteggersi da questo tipo di predatori. Strategie di comportamento, accorgimenti nel modo di muoversi o di stare in gruppo, abitudini nate per ridurre le probabilità di finire tra gli artigli di un rapace. La scoperta non descrive nel dettaglio quali fossero queste contromisure ma suggerisce che la loro comparsa sia del tutto ragionevole alla luce di quanto mostrano i resti dei babbuini.

Il quadro che ne esce aggiunge un tassello alla comprensione dei rischi affrontati dai primi esseri della nostra linea evolutiva. Le aquile diventano così un elemento da tenere in considerazione accanto ai predatori terrestri, perché la capacità di cacciare primati adulti le rende un pericolo concreto anche per creature della stessa taglia. Le ferite da artiglio rilevate sui babbuini indicano che questi rapaci possono abbattere grandi primati, e da questo deriva l’ipotesi che gli antenati dell’uomo abbiano messo a punto strategie apposite per difendersi da attacchi del genere.

Fonte: TecnoAndroid