Le auto elettriche arrivano anche in GTA 6, e non si tratta di una semplice aggiunta estetica. Nel nuovo capitolo firmato Rockstar Games chi si mette al volante di un veicolo a batteria deve fare i conti con la ricarica, proprio come succede nella vita di tutti i giorni. Un dettaglio che cambia parecchio il modo di muoversi per la mappa, soprattutto quando le cose si mettono male e alle calcagna c’è la polizia.

Il gioco è arrivato nelle mani degli appassionati di tutto il mondo lo scorso 19 novembre, dopo un’attesa che per molti è sembrata infinita. Il sesto episodio della celebre serie open world è disponibile per ora su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e già dalle prime ore di gioco colpisce il livello di realismo raggiunto. Non solo nelle grandi sequenze spettacolari ma anche nelle azioni più banali, quelle che magari nessuno si aspetterebbe di trovare curate con tanta attenzione. L’uso delle automobili è l’esempio perfetto.

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Benzina, usura e batterie da tenere d’occhio

Nei capitoli precedenti era già possibile allenarsi in palestra o mangiare cibi di ogni tipo, ma con GTA 6 il cambiamento più evidente riguarda proprio i mezzi di trasporto. Rispetto al passato ogni veicolo subisce un’usura progressiva e, cosa ancora più importante, dispone di una quantità limitata di carburante. Insomma, non si può più guidare all’infinito senza preoccuparsi del serbatoio.

La parte più curiosa è che le auto elettriche seguono esattamente la stessa logica. Anche lo studio ha voluto stare al passo con i tempi portando i modelli a zero emissioni nelle strade di Vice City, e lo ha fatto senza scorciatoie. Chi ruba una vettura elettrica dovrà infatti passare dalle apposite stazioni di ricarica sparse per tutta la città, come farebbe un normale automobilista. Questo aggiunge un bel pizzico di tensione alle fughe dalle forze dell’ordine, perché bisogna tenere sotto controllo il livello della batteria. Restare a secco nel momento sbagliato significa farsi arrestare, e in quel caso a fermarsi è prima il guidatore e poi, letteralmente, anche la macchina.

Per fortuna l’operazione di ricarica è veloce e piuttosto semplice. Funziona un po’ come alle pompe di benzina: basta avvicinarsi alla colonnina e in pochi secondi la batteria torna piena. Il costo è contenuto, una cifra di poco superiore alla decina nella valuta del gioco, e gli stalli a disposizione sono numerosi, quindi trovare un posto libero non è un problema.

Come si guidano i modelli elettrici a Vice City

Il realismo si percepisce soprattutto una volta in strada. I veicoli elettrici hanno un’accelerazione molto pronunciata, grazie alla spinta immediata garantita dalla coppia istantanea tipica di questi motori. L’autonomia, invece, è più o meno paragonabile a quella delle vetture a benzina, per cui la scelta tra le due alimentazioni dipende più dallo stile di guida che da reali limiti di percorrenza.

Ovviamente nel titolo di Rockstar Games non compaiono marchi veri su licenza come Tesla, BYD o Xiaomi. Al loro posto ci sono produttori inventati, che però richiamano in modo piuttosto evidente le controparti reali. Tra questi spicca Coil Raiden, che nel design ricorda in tutto e per tutto una Tesla Model 3. Un altro modello, invece, strizza decisamente l’occhio alla Porsche Taycan.

Al momento GTA 6 resta un’esclusiva temporanea per PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X/S. Per la probabile versione PC bisognerà invece aspettare ancora diversi mesi.

Fonte: TecnoAndroid