Tutti i 212 alimenti a base vegetale analizzati in un nuovo studio contenevano almeno una micotossina, cioè una sostanza tossica di origine fungina che si forma in modo naturale. Il dato riguarda prodotti vegani e vegetariani venduti nel Regno Unito, dai sostituti della carne alle bevande alternative al latte, e solleva qualche domanda sugli effetti di un consumo abituale. Nessun prodotto è risultato privo di contaminanti, e molti ne contenevano più di uno. Le concentrazioni rilevate sono comunque risultate inferiori ai livelli raccomandati dalle linee guida dell’Unione Europea.

Cosa hanno trovato i ricercatori nei prodotti vegani e vegetariani

L’indagine è stata guidata dall’Università di Parma con il contributo della Cranfield University. Il campione era ampio e rispecchiava ciò che si trova normalmente sugli scaffali dei supermercati britannici: burger vegani, bocconcini di pollo vegetariano, salsicce vegane e poi bevande di avena, mandorla e soia. In ciascuno di questi articoli è stata individuata almeno una tra 19 micotossine diverse.

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Queste sostanze velenose sono prodotte da alcuni funghi, muffe comprese, e possono entrare nella catena alimentare quando le colture vengono contaminate durante la crescita, il raccolto o la conservazione. Il problema tocca da vicino il mondo dei sostituti vegetali perché molti ingredienti di base, come cereali, legumi e semi, sono particolarmente esposti alle muffe nei campi o nei magazzini. Il rischio quindi può nascere prima ancora che le materie prime arrivino alle aziende che le trasformano.

C’è però una distinzione importante. A differenza di batteri e virus, le micotossine sono composti chimici. La loro presenza non significa per forza che nel cibo ci sia muffa viva, e trovare una tossina non rende automaticamente un alimento pericoloso. Contano il tipo di sostanza, la sua concentrazione e la quantità consumata nel tempo. Il fatto che tutti i valori fossero sotto le soglie europee, secondo il gruppo di ricerca, riflette gli elevati standard qualitativi dell’industria alimentare britannica.

Il nodo dell’esposizione ripetuta

Mangiare uno di questi prodotti ogni tanto, stando ai livelli registrati, difficilmente crea problemi. Il discorso cambia per chi segue una dieta vegetale in modo intenso o esclusivo, perché può entrare in contatto con le micotossine attraverso tanti cibi diversi e non attraverso un’unica fonte. Studi precedenti hanno suggerito che assumere piccole dosi in maniera regolare possa contribuire a un’esposizione cumulativa e aumentare potenzialmente i rischi per la salute. Valutare un singolo prodotto, insomma, non basta a fotografare l’esposizione complessiva di una persona.

A livelli abbastanza alti, alcune micotossine possono danneggiare fegato e reni, interferire con il sistema immunitario e aumentare il rischio di tumore. La ricerca però non dimostra che i prodotti testati causino queste condizioni. Serve piuttosto a stimare quanto i consumatori siano esposti con la loro alimentazione e a costruire valutazioni del rischio più precise per la popolazione britannica.

La richiesta di controlli più accurati sugli ingredienti

Andrea Patriarca, docente di micologia alla Cranfield University, invita a non allarmarsi. «Le micotossine sono presenti in natura negli alimenti e non possono essere evitate del tutto. Come consumatori non dovremmo spaventarci né rinunciare a una varietà di prodotti», ha spiegato. La preoccupazione maggiore, ha aggiunto, riguarda i nuovi cibi che arrivano sul mercato, per i quali al momento non esistono regole consolidate di monitoraggio. Il suo gruppo lavora con diversi attori della filiera, dagli agricoltori alle aziende, per integrare la gestione delle micotossine negli standard di sicurezza alimentare, e i dati raccolti aiutano gli enti di controllo soprattutto nei prodotti composti da molti ingredienti. Insieme all’Università di Parma, il team sta valutando i rischi legati alle diverse abitudini alimentari con l’obiettivo di consigliare i decisori politici e sensibilizzare i consumatori più vulnerabili.

Proprio gli alimenti con tanti componenti rappresentano la sfida più complessa, perché ogni ingrediente può portare contaminanti differenti e rendere più difficile calcolare l’esposizione totale. Per questo i ricercatori sottolineano l’importanza di controllare le materie prime lungo tutto il processo produttivo, intervenendo prima che vengano unite nel prodotto finito.

Lo studio, intitolato “Mycotoxin contamination in plant-based beverages and meat alternatives: A survey of the UK market“, è stato pubblicato sulla rivista Food Control. Il lavoro rientra nel progetto FunShield4Med, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe.

Fonte: TecnoAndroid