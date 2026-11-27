Una piccola sfera bianca e rossa che si apre a metà e custodisce gli auricolari al suo interno. È questo il pezzo più curioso della nuova collezione Pokémon firmata Casetify per il 30° anniversario dei mostriciattoli tascabili, in arrivo il 1° dicembre con una custodia per AirPods a forma di Poké Ball pensata per far sentire chiunque un vero allenatore. L’accessorio sembra uscito direttamente dai vecchi giochi Pokémon in pixel e in 2D, con una differenza sostanziale. Qui l’oggetto è sferico e tridimensionale e una volta aperto lascia comparire gli AirPods custoditi all’interno, proprio come una creatura pronta a entrare in campo.

Il marchio non è nuovo a operazioni di questo tipo. Quando si tratta di collaborazioni speciali, Casetify tende a inserire nel catalogo almeno una cover fuori dagli schemi, spesso enorme e poco pratica nell’uso quotidiano ma capace di trasformarsi in una specie di piccola scultura. Oggetti che rappresentano alla perfezione il tema di riferimento e che finiscono più facilmente su una mensola che in una tasca dei jeans.

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Quanto potrebbe costare la Poké Ball per AirPods

Sul prezzo della Poké Ball per AirPods l’azienda non si è ancora sbilanciata e al momento non esiste una cifra ufficiale. Qualche indicazione arriva però dai precedenti. La custodia per auricolari a forma di testa di Darth Vader, nata dalla partnership con Star Wars, era stata lanciata a circa 120 euro e oggi si trova in vendita a circa 85 euro. Sul sito del brand compare invece la custodia ispirata all’Evangelion Unit 01, proposta attualmente a circa 95 euro. Numeri che lasciano intuire una fascia di prezzo tutt’altro che economica anche per la nuova sfera dedicata ai Pokémon, anche se per ora si tratta soltanto di un confronto con i prodotti già usciti.

Il filo conduttore resta lo stesso. Questi accessori puntano molto più sull’effetto scenico e sul collezionismo che sulla comodità, e chi segue le uscite del marchio lo sa bene. La sfera rossa e bianca si inserisce esattamente in questa tradizione, con un’estetica che strizza l’occhio ai fan cresciuti con le prime avventure in pixel.

La Shake Shake Case per iPhone 17 Pro e gli altri accessori

Oltre alla sfera per gli auricolari, la linea comprende la Pokémon Adventure Shake Shake Case destinata a iPhone 17 Pro. Sul retro della cover è applicata una sorta di tasca riempita con un liquido, all’interno della quale trovano posto alcuni ciondoli a forma di Pokémon in pixel e di Poké Ball. Il nome non è casuale. Basta scuotere il telefono e i piccoli charm iniziano a muoversi e a galleggiare dentro il liquido, creando un effetto che ricorda quello delle classiche palle di vetro con la neve.

Per chi preferisce qualcosa di più sobrio non mancano cover più semplici sia per AirPods sia per smartphone. A completare l’offerta arrivano un ciondolo per telefono a forma di Pikachu che si illumina e un laccetto da agganciare allo smartphone con vari charm dei Pokémon, così da comporre la propria squadra personale scegliendo le creature preferite.

L’intera collezione sarà disponibile sul sito di Casetify, nell’app ufficiale e nei negozi fisici del marchio in tutto il mondo. Chi vuole essere tra i primi a mettere le mani sui nuovi accessori ha già la possibilità di iscriversi alla lista d’attesa per ricevere una notifica non appena i prodotti saranno acquistabili.

Fonte: TecnoAndroid