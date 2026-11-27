Apple è finita sotto la lente di un’indagine formale in Corea del Sud per la pubblicità di iPhone 16. Secondo le accuse, le campagne promozionali avrebbero indotto in errore i consumatori sulla reale disponibilità delle funzioni di Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale con cui l’azienda di Cupertino ha accompagnato il debutto dello smartphone. Gli investigatori della Fair Trade Commission coreana hanno deferito sia la casa madre sia la filiale locale Apple Korea per un esame approfondito della vicenda.

Le funzioni promesse e i ritardi contestati

Al centro delle contestazioni ci sono diverse novità che, stando al rapporto degli ispettori, non sarebbero state rese disponibili come pubblicizzato. Tra queste figurano Genmoji, Image Playground e soprattutto le nuove capacità di Siri, cioè la comprensione del contesto personale dell’utente e la consapevolezza di ciò che compare sullo schermo. Il nodo della questione è capire se il colosso californiano abbia spiegato in modo adeguato quali strumenti fossero già utilizzabili e in quali tempi sarebbero arrivati tutti gli altri.

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Il caso più evidente riguarda proprio l’assistente vocale. Nel documento dell’autorità si legge che le funzioni di Siri legate al contesto personale erano state promosse come disponibili in Corea all’inizio di aprile 2025. In realtà sono arrivate soltanto a ottobre 2026, quindi con un ritardo di circa 18 mesi rispetto a quanto lasciato intendere ai clienti che avevano scelto iPhone 16 anche per quelle promesse.

La replica dell’azienda

La risposta di Apple non si è fatta attendere ed è arrivata con una dichiarazione ufficiale. “In Apple teniamo profondamente al rapporto con i nostri clienti in Corea e ci siamo sempre concentrati sull’offrire i migliori prodotti e servizi al mondo” ha spiegato la società. “Da quando abbiamo aggiunto il supporto alla lingua coreana per Apple Intelligence lo scorso anno, gli utenti hanno potuto contare su decine di funzioni potenti integrate in tutte le piattaforme Apple. Abbiamo continuato a portare avanti questo impegno con il recente lancio del supporto in coreano per Siri AI, una versione completamente nuova di Siri più capace, colloquiale e personale. Abbiamo collaborato con l’indagine della KFTC e non condividiamo le conclusioni del rapporto dell’esaminatore. Siamo pronti a presentare una difesa completa davanti alla Commissione.”

Per ora la Fair Trade Commission non ha emesso alcuna decisione definitiva e non ha applicato sanzioni. Il procedimento quindi è ancora aperto e la parola finale spetterà all’organismo di controllo dopo aver ascoltato la difesa della società.

I precedenti negli Stati Uniti

La vicenda coreana non è un caso isolato. Lamentele molto simili sulla pubblicità di Apple Intelligence sono emerse negli Stati Uniti e in altri mercati chiave per il marchio. Ad aprile 2025 l’azienda ha eliminato la dicitura “disponibile ora” dalla pagina dedicata alla sua intelligenza artificiale, dopo un’indagine della National Advertising Division. L’ente di vigilanza sulla pubblicità aveva stabilito che quella formula lasciava pensare che tutte le funzioni elencate fossero già pronte all’uso e che la nota a piè di pagina sul rilascio graduale non fosse abbastanza chiara. Apple aveva espresso il proprio disaccordo ma alla fine si era adeguata alla raccomandazione.

Il capitolo più pesante però si è chiuso a maggio 2026, quando la società ha accettato un accordo da 250 milioni di dollari, pari a circa 215 milioni di euro, per mettere fine a una class action negli Stati Uniti. I promotori della causa sostenevano che gli acquirenti fossero stati ingannati sulla disponibilità delle funzioni di Apple Intelligence e di Siri al momento dell’uscita di iPhone 16, avvenuta a settembre 2024.

Fonte: TecnoAndroid