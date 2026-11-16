Lamborghini Diablo SE30 della famiglia reale del Brunei all’asta

Una Lamborghini Diablo SE30 appartenuta alla famiglia reale del Brunei è stata proposta all’asta da RM Sotheby’s lo scorso 31 ottobre e, a quanto pare, è ancora in vendita. Non si tratta di un esemplare qualunque. A renderla così speciale c’è prima di tutto un abbinamento cromatico che si vede raramente, con la carrozzeria in Bianco Impacto e l’abitacolo rivestito in alcantara blu. Poi c’è la sua storia, che secondo la documentazione ufficiale parte proprio dalla corte del sultanato asiatico.

La Diablo nata per i trent’anni di Lamborghini

Per capire il valore di questa vettura bisogna tornare al 1993, quando la Casa di Sant’Agata Bolognese festeggia il suo trentesimo anniversario con una versione della Diablo ancora più estrema. L’idea è semplice e allo stesso tempo ambiziosa. Più prestazioni grazie a interventi mirati sulla meccanica e una cura dimagrante piuttosto decisa. Il motore 5.7 V12 aspirato riceve un’alimentazione rivista, collettori d’aspirazione in magnesio e uno scarico più libero, arrivando così a 525 CV. La trazione resta posteriore, senza il sistema integrale che invece equipaggiava la contemporanea VT.

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Sul fronte della leggerezza gli ingegneri non fanno sconti. Compaiono pannelli in fibra di carbonio e finestrini in materiale plastico, mentre il climatizzatore e il servosterzo vengono eliminati senza troppi rimpianti. Il risultato è un peso dichiarato di 1.428 kg, circa 180 kg in meno rispetto alla Diablo VT. La produzione della SE30 si ferma a soli 150 esemplari, un numero che già da solo basta a spiegare l’interesse dei collezionisti.

Dal sultanato alle strade della Nuova Zelanda

Il telaio RLA12122, quello finito sotto i riflettori della casa d’aste, viene completato a Sant’Agata Bolognese il 26 giugno 1995, anche se il catalogo identifica la supercar come modello 1994. Il dettaglio che la distingue davvero è un altro. Solo altre tre SE30 sono uscite dalla fabbrica con lo stesso abbinamento tra Bianco Impacto e Bleu Alcantara, ma nessuna di queste ha la guida a destra. Dopo la consegna tramite Lamborghini GB l’auto raggiunge il Brunei, dove rimane fino ai primi anni Duemila.

Il capitolo successivo si svolge in Nuova Zelanda. Ad acquistare la sportiva italiana è Sir Colin Giltrap, imprenditore del settore automobilistico e sostenitore di piloti come Scott Dixon e Brendon Hartley. La vettura viene immatricolata nel Paese nel settembre 2002 e nel marzo 2006 passa nelle mani dell’attuale proprietario attraverso Lamborghini Auckland.

Una stima da oltre un milione e mezzo di euro

Il contachilometri di questa Lamborghini Diablo segna 12.396 km, una percorrenza contenuta per un’auto con quasi trent’anni di vita alle spalle. Insieme alla vettura vengono consegnati anche i manuali, la documentazione di garanzia, il telo copriauto, le cinture da competizione e il volante originale, tutti elementi che i collezionisti tendono a considerare preziosi quanto la carrozzeria stessa. Quanto alla cifra, RM Sotheby’s ha indicato una stima di 1,3 milioni di sterline, che corrispondono a circa 1,55 milioni di euro. Tradotto in termini più concreti, questa SE30 con un passato reale potrebbe valere quasi il triplo di una moderna Lamborghini Revuelto.

Fonte: TecnoAndroid