Le recensioni false su GTA 6 sono spuntate su Metacritic ancora prima che il gioco arrivasse sugli scaffali, e il portale ha dovuto rimuoverle. Alcuni utenti hanno provato a condizionare il punteggio di Grand Theft Auto 6 pubblicando valutazioni nella sezione dedicata al pubblico. Molte erano decisamente negative e per qualche tempo sono riuscite a influenzare il risultato complessivo del titolo, spostandolo in una direzione che nulla aveva a che fare con la qualità reale del prodotto.

L’episodio si è verificato a pochi giorni dal debutto ufficiale, fissato per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Il dettaglio più evidente è anche il più semplice. Quando quei giudizi sono comparsi online nessun giocatore aveva ancora potuto acquistare e provare regolarmente il nuovo capitolo, e questo bastava a chiarire la natura di quelle valutazioni senza bisogno di troppe indagini.

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La reazione di Metacritic e la regola delle 36 ore

La risposta del sito non si è fatta attendere. Metacritic ha eliminato i contributi già pubblicati e ha impedito per un periodo agli utenti di inserirne di nuovi, chiudendo di fatto la porta a ulteriori tentativi. Un intervento rapido che ha evitato che il punteggio di GTA 6 restasse a lungo distorto da opinioni costruite a tavolino.

Di solito la piattaforma adotta una misura precisa contro il cosiddetto review bombing, cioè le ondate di voti negativi organizzate per affossare un prodotto. Le recensioni degli utenti restano bloccate finché non sono trascorse almeno 36 ore dall’uscita di un videogioco. L’obiettivo è limitare i giudizi di chi non ha ancora messo mano al titolo e spesso si muove spinto da polemiche o campagne coordinate invece che da un parere sull’esperienza vera e propria.

Questa volta però è servito agire in anticipo, e la cosa dice parecchio sull’attenzione che circonda il gioco. Ma racconta anche quanto l’opera di Rockstar Games sia esposta ai tentativi di manipolare il consenso in rete. La mole di aspettative e di discussioni generate dal nuovo episodio della serie lo trasforma in un bersaglio particolarmente appetibile per iniziative di questo tipo, che puntano proprio sulla visibilità del titolo per fare rumore.

Un’attesa che occupa tutta la scena

L’arrivo di Grand Theft Auto 6 ha monopolizzato il dibattito nel settore dei videogiochi, al punto da azzerare gli altri annunci di peso. Una parte della community sembra mostrare una certa insofferenza verso questa attenzione concentrata quasi del tutto su un unico titolo. Il clima potrebbe però cambiare in fretta dopo l’uscita, quando le conversazioni si sposteranno sulle impressioni dei giocatori e sui contenuti effettivi dell’avventura firmata Rockstar.

Nel frattempo continuano a girare indiscrezioni e possibili anticipazioni. Tra gli episodi più recenti viene segnalata la presunta diffusione in anticipo della mappa di gioco, che sarebbe stata individuata grazie a un’iniziativa ufficiale legata al merchandising e poi condivisa in rete. Alcuni utenti si stanno inoltre già organizzando con il cosiddetto trucco della Nuova Zelanda, che consiste nel modificare la regione della propria console per provare ad accedere a GTA 6 prima rispetto ad altri territori.

Fonte: TecnoAndroid