Ottenere risposte migliori da Google Gemini è meno complicato di quanto possa sembrare, a patto di conoscere qualche accorgimento. L’assistente AI di Google nasce per fornire risposte informative e concise e per dare una mano nelle attività di tutti i giorni. Non è il chatbot più ricco di funzioni in circolazione, eppure l’integrazione con le app e con l’ecosistema dell’azienda lo rende un rivale credibile per Claude e ChatGPT. Usato nel modo giusto diventa uno strumento davvero potente, e tutto parte da una buona ottimizzazione.

Trovare il motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale più adatto non è mai semplice. Gemini però offre un modo comodo per rispondere alle domande di base e approfondire argomenti di ogni genere, e si rivela un compagno particolarmente utile per chi usa già la ricerca e i prodotti di Google. Il primo passo consiste proprio nel collegare le app più utilizzate, un’operazione che si fa direttamente dal menu di personalizzazione di Gemini. È un passaggio caldamente consigliato perché permette all’assistente di snellire qualsiasi flusso di lavoro.

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Come scrivere prompt più efficaci per Gemini

I prompt restano la base per ottimizzare qualunque assistente e Google Gemini non fa eccezione. Valgono le regole classiche, cioè istruzioni specifiche e dettagliate arricchite dal giusto contesto, che funzionano molto meglio delle richieste generiche. L’intelligenza artificiale è malleabile sia nella personalità sia nel modo in cui presenta le informazioni. Per questo conviene definire con chiarezza il ruolo che Gemini deve ricoprire nella conversazione. Un amico stretto, un mentore oppure un professionista di un certo settore? Quando mancano le idee può aiutare fissare dei limiti. Restringere le fonti e i formati di presentazione è un ottimo sistema per adattare in fretta il chatbot alle proprie esigenze.

C’è poi un altro strumento per modellare le risposte, ovvero le skill. Si tratta di prompt che possono essere salvati e richiamati con un semplice comando preceduto dalla barra. L’elenco si trova sempre nel menu di personalizzazione. Google ne mette a disposizione alcune già pronte, ma è possibile crearne di nuove e lanciarle quando serve. L’idea migliore è preparare una skill per ciascun ruolo che si vuole affidare a Gemini. Una volta configurate basta digitare il comando per cambiare impostazione senza dover saltare da una scheda all’altra.

Deep research, guided learning e importazione delle chat

Le conversazioni con l’assistente di Google prevedono anche alcuni parametri utili. All’avvio di una chat basta cliccare sull’icona a forma di più accanto alla barra di testo per far comparire diverse impostazioni. Le prime opzioni servono a caricare documenti o immagini, ma quelle davvero incisive stanno in fondo e si chiamano deep research e guided learning. La prima trasforma Gemini in una sorta di autorità sull’argomento e lo obbliga a cercare più fonti prima di rispondere. È un ottimo modo per ottenere risposte dettagliate su temi di nicchia che sarebbe difficile approfondire altrove. La seconda funziona invece come una guida allo studio pensata per chi sta imparando una materia nuova.

Visto che gli algoritmi di intelligenza artificiale evolvono di continuo, è probabile che Gemini non sia l’unico chatbot in uso. Google ne è ben consapevole e consente di importare la cronologia delle chat da altri assistenti. Il procedimento prevede di esportare i dati delle conversazioni dagli altri servizi e poi caricarli dal menu delle impostazioni di Google Gemini. In questo modo le risposte risultano più su misura e l’assistente parte già con una memoria da cui attingere.

Fonte: TecnoAndroid