Xiaomi ha deciso di portare anche in Italia la sua lavasciuga a tre cestelli, un elettrodomestico decisamente fuori dagli schemi che arriva sul mercato con un prezzo di 1.499 euro. Si tratta della Mijia Tri Drum Washer Dryer Pro 12kg, uno dei primi prodotti con cui il marchio cinese avvia concretamente la propria avventura europea nel settore della casa. Una mossa che non nasce dal nulla ma segue un annuncio preciso, arrivato qualche tempo fa durante una delle fiere più importanti per l’elettronica di consumo.

Mijia sbarca in Europa dopo l’annuncio all’IFA 2026

Il punto di partenza è l’IFA 2026, la manifestazione durante la quale Xiaomi aveva comunicato l’intenzione di espandere su larga scala la linea Mijia nel continente europeo. Quella promessa adesso prende forma con un primo gruppo di elettrodomestici destinati al mercato globale. Non un singolo prodotto quindi, ma una piccola famiglia pensata per coprire esigenze diverse all’interno delle abitazioni, dal bucato alla conservazione degli alimenti fino alla pulizia dei pavimenti.

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I dispositivi scelti per questo debutto sono quattro. Accanto alla lavasciuga troviamo il Mijia Refrigerator Pro Multi Door 546L, il robot Xiaomi Robot Vacuum 6 Max e l’aspirapolvere Mijia Vacuum Cleaner 4 Max. Una selezione che tocca alcune delle categorie più presenti nelle case, segno che l’azienda vuole farsi notare in ambiti dove la concorrenza è già piuttosto agguerrita e dove i consumatori tendono a valutare con attenzione ogni acquisto, visto che si parla di apparecchi destinati a durare anni.

Come è composta la nuova gamma di elettrodomestici Xiaomi

La protagonista resta comunque la lavasciuga con tre cestelli. Già il nome dice parecchio. La sigla Tri Drum richiama appunto la presenza di tre tamburi, mentre l’indicazione dei 12kg fa riferimento alla capacità complessiva della macchina. È una configurazione insolita rispetto ai modelli tradizionali, che di solito si affidano a un unico cestello, ed è proprio questo l’elemento che la rende così particolare all’interno della proposta Xiaomi. Il cartellino da 1.499 euro la colloca in una fascia di prezzo non certo economica, coerente con la sigla Pro che accompagna il nome.

Poi c’è il frigorifero. Anche qui la denominazione aiuta a capire di cosa si tratta: Multi Door indica una struttura a più porte, mentre i 546L corrispondono alla capienza interna, un valore che lo rende adatto a chi ha bisogno di parecchio spazio per conservare cibo e bevande. Anche questo modello porta la sigla Pro, a conferma che la linea punta a posizionarsi su un livello medio alto.

Sul fronte della pulizia la proposta si divide in due. Da una parte lo Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, il robot che si muove in autonomia per la casa, dall’altra il Mijia Vacuum Cleaner 4 Max, l’aspirapolvere da utilizzare in maniera tradizionale. Entrambi condividono la dicitura Max, una scelta di nome che li accomuna e li inserisce nella stessa fascia della gamma. Curioso notare come il robot porti direttamente il marchio Xiaomi nel nome, mentre gli altri tre prodotti adottano la denominazione Mijia.

Fonte: TecnoAndroid