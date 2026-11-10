Mercedes, hub di ricarica in rete Electra: colonnine prenotabili

Per chi guida una Mercedes elettrica in Europa la ricarica rapida sta per diventare parecchio più accessibile. Dal 1° novembre 2026 i 47 hub di ricarica Mercedes entreranno ufficialmente a far parte della rete Electra, uno degli operatori di ricarica veloce più diffusi nel continente. Tradotto in termini pratici, i clienti MB.CHARGE Public potranno contare su oltre 800 stazioni e 5.000 punti di ricarica distribuiti in dieci Paesi europei, Italia compresa.

Non si tratta soltanto di vedere comparire qualche colonnina in più sulla mappa. L’accordo tra la casa tedesca ed Electra porta con sé anche tariffe agevolate e un accesso diretto dall’ecosistema Mercedes, quindi dal sistema di bordo dell’auto oppure dall’app dedicata. E poi c’è la novità che con ogni probabilità farà più piacere a chi viaggia spesso, ovvero la possibilità di prenotare la colonnina in anticipo, prima ancora di arrivare sul posto. Un dettaglio che sembra piccolo ma che, nella vita di tutti i giorni, può evitare attese e giri a vuoto alla ricerca di un punto libero.

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Cosa cambia con l’ingresso degli hub nella rete Electra

I numeri aiutano a capire la portata dell’operazione. I 47 hub Mercedes coinvolti mettono insieme 374 punti di ricarica complessivi. Di questi 31 si trovano in Germania e 6 in Austria. Per gli automobilisti che già li frequentano abitualmente non cambierà nulla, perché le strutture continueranno a funzionare esattamente come prima. La differenza sta tutta in quello che si aggiunge attorno, cioè una rete molto più capillare a cui appoggiarsi quando ci si sposta lontano dai soliti percorsi.

L’effetto più evidente si vedrà proprio in Germania. Lì l’integrazione farà crescere la presenza di Electra da 50 a 81 stazioni, un salto senz’altro notevole per un mercato così importante. Sul fronte delle prestazioni l’operatore dichiara una disponibilità della rete superiore al 98,5% e una potenza che arriva fino a 600 kW nelle località selezionate. Valori che, per chi possiede un’auto a batteria, significano soprattutto soste più brevi e meno sorprese quando ci si ferma a fare il pieno di energia.

Serve comunque un contratto con un fornitore terzo

C’è però un aspetto da tenere bene a mente. Per sfruttare l’estensione digitale MB.CHARGE Public resta necessario sottoscrivere un contratto di ricarica separato con un fornitore terzo. Insomma, non basta avere in garage una Mercedes a zero emissioni per accedere automaticamente a tutti i vantaggi della partnership. Il servizio digitale va attivato con un accordo specifico, ed è da lì che passano l’accesso alla rete ampliata e le condizioni economiche più convenienti.

Anche dal lato dell’operatore i segnali vanno nella direzione di una crescita ulteriore. Electra ha infatti annunciato un investimento di 200 milioni di euro nel solo mercato tedesco per il prossimo anno, segno evidente che l’espansione della sua infrastruttura di ricarica rapida non si fermerà all’ingresso degli hub del marchio della Stella.

Fonte: TecnoAndroid