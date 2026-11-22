L’uso dell’AI in ospedale sta crescendo più in fretta delle regole interne pensate per governarlo. Medici e infermieri ricorrono sempre più spesso a strumenti di intelligenza artificiale generativa che non sono forniti dalla struttura in cui lavorano, e lo fanno spesso con profili gratuiti o condivisi tra colleghi. È una scelta comoda nell’immediato, che però porta fuori dal perimetro aziendale informazioni delicate e rende molto più complicato capire chi ha fatto cosa.

Il nodo non è tanto la tecnologia in sé quanto il modo in cui entra nei reparti. Quando un professionista sanitario apre un assistente virtuale qualsiasi per sistemare un testo o riordinare delle note di lavoro, quei contenuti finiscono su piattaforme non aziendali che l’ospedale non controlla. E all’interno della struttura nessuno ha davvero modo di accorgersene o di verificare dove vadano a finire quei dati.

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Account gratuiti e condivisi, il vero punto debole

Il problema degli account gratuiti è doppio. Da una parte sottraggono i dati ai controlli interni, perché le informazioni inserite non passano dai sistemi che l’azienda sanitaria gestisce e sorveglia. Dall’altra rendono sfumata la responsabilità. Un profilo usato da più persone non permette di ricondurre un’azione a un singolo operatore e in un contesto clinico questa tracciabilità non è un dettaglio burocratico ma una garanzia per chi viene curato.

C’è poi una questione di abitudine. Strumenti nati per l’uso personale vengono adottati in modo spontaneo, quasi silenzioso, senza che la direzione ne sia al corrente. Così l’intelligenza artificiale si diffonde in corsia senza passare da alcuna valutazione preventiva e il rischio per la protezione dei dati aumenta proprio nel luogo in cui le informazioni sono più sensibili. Il fenomeno, insomma, è già dentro le strutture e non attende autorizzazioni formali per allargarsi.

GDPR e AI Act, cosa devono fare le strutture sanitarie

Per intervenire non serve aspettare nuove norme. Il GDPR è già applicabile e vale anche quando i dati dei pazienti vengono trattati attraverso un software di intelligenza artificiale. A questo quadro si aggiunge l’AI Act, il regolamento europeo che impone un obbligo di alfabetizzazione: chi utilizza questi sistemi deve conoscerne il funzionamento e i limiti.

L’alfabetizzazione non riguarda soltanto i tecnici informatici. Coinvolge il personale che ogni giorno lavora a contatto con i malati, cioè proprio medici e infermieri che oggi usano questi strumenti in autonomia. Sapere quali rischi comporta inserire informazioni sanitarie in un servizio esterno è il presupposto per un impiego consapevole della tecnologia, ed è anche il modo più diretto per evitare che una scorciatoia quotidiana si trasformi in una violazione.

Per le strutture sanitarie tutto questo si traduce in alcuni passaggi concreti. Il primo è censire gli usi, ovvero capire quali strumenti vengono adoperati, da chi e per quali attività. Il secondo riguarda la tutela dei dati, che non possono circolare liberamente su piattaforme prive di garanzie adeguate. Il terzo è forse il più semplice da enunciare e il più faticoso da mettere in pratica, cioè assicurare accessi individuali a ogni professionista ed eliminare le credenziali condivise che oggi impediscono di sapere chi ha inserito quali informazioni e in quale momento.

Fonte: TecnoAndroid