Mercedes AMG: la supercar berlina quasi al debutto

Il gran premio di Formula 1 ha svoltosi La scorsa settimana presso Las Vegas ha fatto da cornici a dir poco perfetta per i costruttori tedeschi per presentare la loro nuova annata dalla collaborazione con AMG, nello specifico Mercedes ha deciso di esporre in via preventiva la nuova GT 4-Door elettrica,Una vettura sicuramente dall’animo sportivo ma caratterizzata da un cuore puramente elettrico, quest’ultima si è presentata con un’intelaiatura decisamente meno camuffata rispetto ai prototipi circolati precedentemente che ovviamente ha permesso di apprezzare molti più dettagli rispetto al passato, scopriamo insieme com’é.

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Animo sportivo

Ovviamente la vettura unisce caratteristiche e design proprie di Mercedes ed AMG, nel dettaglio spiccano i fari anteriori con firma stellata e la presenza di una maschera completamente chiusa che lascia spazio a prese d’aria verticali perfettamente integrate nella scocca.

Nello specifico, il design della vettura punta fortemente su linee sinuose e omogenee per aumentare al massimo la resa aerodinamica, non a caso le maniglie sono scomparse proprio per evitare resistenza al flusso d’aria, per di più l’auto in questione sfrutta la nuova piattaforma AMG.EA che si basa su una struttura rigida composta da parti particolari materiali pensati appositamente per ridurre il peso della vettura.

Per il resto, sotto il telaio abbiamo la presenza di nuove batterie di ultima generazione abbinate tre motori elettrici a flusso assiale.

Per quanto riguarda la potenza erogata, gli ultimi concept avevano promesso addirittura dei valori oltre i 1341 cavalli, è altamente probabile che realmente la vettura sarà più conservativa ma allo stesso tempo possiamo affermare che godrà di una potenza davvero importante, non c’è dato sapere ancora quanto sarà elevato il valore effettivo dal momento che quest’ultimo può essere dichiarato solo dall’azienda stessa, indubbiamente però la vettura entra a pieno diritto nel mondo delle hypercar, non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale per capire anche il prezzo di vendita di questa berlina alla quale le aziende lavorano da oltre due anni.