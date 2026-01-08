Memoria e AI: cosa rende le GPU sempre più difficili da trovare

Se in questi mesi hai anche solo accarezzato l’idea di cambiare scheda video, probabilmente hai già avuto quella strana sensazione: cerchi, confronti, torni sullo stesso sito due giorni dopo e… puff, sparito tutto. Oppure trovi il modello che ti interessa, ma il prezzo è salito senza una spiegazione chiara. Non è una paranoia da appassionati, è proprio il mercato europeo delle GPU che sta rallentando in modo evidente, e i segnali iniziano a essere difficili da ignorare.

Dal Giappone all’Europa: limiti e sospensioni nelle vendite di PC e GPU

La cosa curiosa è che a scarseggiare non sono solo le solite top di gamma irraggiungibili, ma anche modelli che dovrebbero essere relativamente “tranquilli”, come le NVIDIA GeForce RTX 5070. Alcuni rivenditori raccontano di ricevere comunicazioni piuttosto secche dai fornitori, con limiti rigidissimi sulle quantità ordinabili. Non stiamo parlando di clienti finali che devono accontentarsi, ma di negozi che possono acquistare pochissimi pezzi per modello. Una situazione che, detta così, suona già come un campanello d’allarme.

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La spiegazione ufficiale, quando arriva, è sempre vaga. Si parla di “situazione di mercato”, senza andare troppo a fondo. Ed è proprio questo a rendere il quadro più inquietante, perché suggerisce che il problema non sia isolato o temporaneo, ma qualcosa che attraversa tutta la filiera. A rafforzare questa sensazione c’è il fatto che anche altri componenti stanno seguendo lo stesso andamento. RAM e SSD stanno diventando più costosi, quasi in silenzio, come se fosse una conseguenza inevitabile di qualcosa di più grande che si muove sotto la superficie.

Uno dei nodi principali sembra essere la memoria GDDR7. Le schede con 16 GB o più sono quelle che soffrono di più, e non è un caso. Da tempo NVIDIA ha cambiato approccio, smettendo di fornire direttamente la VRAM insieme ai chip grafici. Questo ha spostato il problema sui partner, che ora devono procurarsi la memoria da soli, in un momento storico in cui proprio la memoria è uno dei componenti più contesi. Il risultato è prevedibile: i modelli più potenti diventano anche i più rari.

La crisi silenziosa dell’hardware: RAM, SSD e schede video in scarsità globale

E non è solo un problema europeo. Dal Giappone arrivano segnali simili, se non peggiori. Ad Akihabara, uno dei simboli mondiali dell’hardware, alcuni negozi hanno iniziato a limitare l’acquisto delle GPU più capienti a un solo pezzo per cliente. Non importa se NVIDIA o AMD, il concetto è lo stesso: la disponibilità è talmente incerta da costringere i rivenditori a proteggersi. In alcuni casi si è arrivati persino a sospendere temporaneamente la vendita di PC assemblati, rimandando tutto all’anno successivo. Una cosa che, in periodi normali, sarebbe impensabile.

Il punto è che oggi la competizione per le risorse non arriva solo dal mondo del gaming o del PC enthusiast. L’intelligenza artificiale sta divorando chip di memoria e capacità produttiva a una velocità che l’industria fatica a seguire. E finché questa pressione resterà così alta, è difficile immaginare un ritorno rapido alla normalità. Per chi guarda il mercato da fuori, tutto questo si traduce in una sensazione scomoda ma concreta: aggiornare il PC non è più solo una questione di budget o di scelta del modello giusto, ma anche di tempismo e, sempre più spesso, di fortuna.