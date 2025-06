Nvidia RTX 5070 Super: online trapelano le prime specifiche tecniche

Dopo un periodo di lunga assenza dal mercato per questa generazione di schede grafiche, sembra che la nota società californiana abbia deciso di riproporre nuovamente la variante di media generazione, stiamo parlando delle schede RTX Super, nello specifico si tratta di varianti leggermente migliorate rispetto a quelle standard che fanno da ponte tra la generazione attualmente in commercio e quella successiva, spesso molto amate dai consumatori dal momento che consentono di ottenere qualcosa in più rispetto alla prima versione delle schede grafiche che può sotto certi aspetti, lasciare a desiderare.

Dopo un periodo di silenzio abbastanza lungo oggi li portiamo una voce di corridoio che parla delle possibili specifiche tecniche della scheda RTX 5070 Super, a parlarcene è stato l’arcinoto e super affidabile leaker Kopite7Kimi, il quale con un posto su X ha pubblicato nelle scorse ore quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche della scheda in questione, da diverso tempo infatti si parla di questo possibile upgrade che potrebbe arrivare verso la fine del 2025 o l’inizio del 2026, voci che erano caratterizzate dall’insistente focus su possibili incremento del 50% della RAM video disponibile a bordo, sia per il modello 5070 che per la 5080, con la prima che sicuramente ne ha più bisogno.

Le possibili specifiche tecniche

La scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER avrà 6.400 core CUDA, 18 GB di RAM e un TDP di 275W, si tratterebbe effettivamente di un incremento di specifiche abbastanza apprezzabile dal momento che il modello liscio è dotato di 6144 core, con la variante Ti che invece arriva a 8960, ció collocherebbe la variante Super Appena al di sopra della 5070 per quanto riguarda la potenza bruta, con un vantaggio però legato alla RAM video dal momento che si passerebbe a 18 GB contro i 12 della variante liscia.

Tutto ciò ovviamente aprirebbe in modo importante soprattutto al gaming a risoluzioni superiori, sappiamo tutti infatti che la principale controindicazione della scheda standard è legata al fatto che quest’ultima consente di giocare solo in full HD dal momento che risoluzioni superiori possono soffrire del collo di bottiglia rappresentato per l’appunto dalla memoria.