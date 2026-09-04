MediaWorld Back to School: notebook e tablet in offerta

Chi deve rifornire lo zaino tecnologico prima del rientro tra i banchi trova nel nuovo volantino MediaWorld una serie di occasioni che vale la pena guardare con attenzione, perché il Back to School porta con sé sconti concreti su portatili, convertibili e tablet. Le promozioni restano valide fino al 13 settembre, sia nei punti vendita sia online, e coprono più o meno tutte le fasce di prezzo, dal dispositivo entry level pensato per gli appunti e lo streaming fino alla macchina da lavoro vera e propria.

La logica dietro queste iniziative è sempre la stessa, ovvero intercettare il momento in cui famiglie e studenti si accorgono che il vecchio notebook non ce la fa più. Solo che stavolta, oltre al taglio di prezzo secco, entra in gioco anche la SuperValutazione dell’usato, meccanismo che permette di abbassare ulteriormente la cifra finale portando in negozio un dispositivo da rottamare.

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Notebook e convertibili, le proposte più interessanti

Tra i portatili spicca il notebook HP 15, proposto a 549 euro sfruttando appunto la SuperValutazione. Sulla carta ha tutto quello che serve a uno studente universitario che passa le giornate tra dispense, ricerche e qualche ora di svago, con display da 15,6 pollici in risoluzione Full HD, processore Intel Core 5, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Windows 11 è già preinstallato, quindi si accende e si parte, senza passaggi intermedi.

Chi invece cerca qualcosa di più versatile può guardare al Surface Pro 12, il convertibile firmato Microsoft che nel volantino MediaWorld scende a 799 euro, cifra che include 100 euro di Supervalutazione. Qui il display è un QHD da 12 pollici, il cuore è il processore Snapdragon X Plus con NPU dedicata, affiancato da 16 GB di RAM, un SSD da 256 GB e scheda grafica Qualcomm Adreno. Formato ibrido, quindi tablet quando serve leggerezza e computer quando serve produttività, una formula che negli ultimi anni ha convinto parecchi studenti abituati a spostarsi tra aule, biblioteche e treni.

Tablet, due strade molto diverse tra loro

Sul fronte dei tablet le proposte si dividono nettamente. Da una parte il Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 a 479 euro, che punta in alto con un pannello da 12 pollici in risoluzione 3.5K, processore Snapdragon 8S Gen 4, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. È il tipo di dispositivo pensato per chi prende appunti a mano, disegna, guarda contenuti in alta definizione e vuole uno schermo generoso senza portarsi dietro un portatile.

Dall’altra parte, per chi ha un budget molto più contenuto, c’è Redmi Pad 2 a 199 euro. Configurazione più modesta, con processore MediaTek Helio e 4 GB di RAM, ma la memoria interna resta da 256 GB e il display da 11 pollici arriva comunque a una risoluzione 2.5K. Detto in altri termini, uno schermo grande e tanto spazio di archiviazione a un prezzo che rende il tablet un accessorio quasi sacrificabile, cosa non da poco quando finisce nello zaino di un ragazzo.

Il ventaglio delle offerte non si esaurisce qui, perché il volantino raccoglie diverse categorie di prodotti legate al rientro scolastico. Chi vuole approfittarne ha tempo fino al 13 settembre, data oltre la quale le promozioni Back to School di MediaWorld escono di scena, sia dagli scaffali dei negozi sia dallo store online.