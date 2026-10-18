Mazda CX-30 2027: arrivano Makoto e Homura Plus e più sicurezza

Mazda CX 30 si presenta all’appuntamento con il 2027 con una dotazione tecnologica più completa, qualche intervento mirato sulla sicurezza e soprattutto due nuovi allestimenti. Il SUV compatto della casa di Hiroshima non cambia carattere, che è rimasto quello del debutto nel 2019, però allarga in modo concreto le possibilità di personalizzazione con le versioni Makoto e Homura Plus, che vanno ad affiancare le già conosciute Ad’vantage e Homura. Per il lancio è prevista anche una promozione che consente di portarsi a casa Mazda CX 30 2027 a partire da 24.950 euro, grazie a una specifica formula di finanziamento.

Le due novità seguono strade piuttosto diverse. Makoto punta sull’eleganza degli interni, mentre Homura Plus porta in dote equipaggiamenti che di solito si vedono su modelli di una categoria più alta. Il risultato è una gamma più articolata, pensata per intercettare esigenze anche molto lontane tra loro.

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Homura Plus e Makoto, come cambia la gamma

Homura Plus diventa la configurazione più ricca dell’intera offerta. Rispetto alla Homura aggiunge fari a matrice LED, rivestimenti in pelle nera, sedile del guidatore a regolazione elettrica con memoria e ventilazione per i sedili anteriori. A bordo trovano posto anche l’impianto audio Bose con 12 altoparlanti, il sistema di telecamere con visuale a 360 gradi e le finiture interne Gunmetal.

La versione Makoto prende invece il posto della precedente Nagisa e sceglie un ambiente decisamente più luminoso, con sedute grigie in similpelle e tessuto denim, plancia abbinata e tappetini personalizzati. Fuori si riconosce per gli inserti neri della calandra e per i loghi dedicati, mentre nella dotazione compaiono volante e parabrezza riscaldabili. Restano a listino Ad’vantage, con cerchi neri da 18 pollici e cuciture rosse, e Homura, che aggiunge portellone elettrico, accesso senza chiave e ricarica wireless per lo smartphone. Arrivano poi due tinte inedite per la carrozzeria, Aero Grey e Zinc Green, con quest’ultima disponibile da gennaio 2027.

Sicurezza rivista e connettività più completa

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda i sistemi i Activsense, che ampliano il raggio d’azione dell’assistenza alla guida. Lo Smart Brake Support di nuova generazione è in grado di riconoscere un numero maggiore di situazioni potenzialmente pericolose, compresa la presenza di motocicli, e offre un supporto più efficace durante attraversamenti e svolte agli incroci. Ritoccati anche i fari adattivi LED, con una gestione del fascio luminoso studiata per migliorare la visibilità di notte senza abbagliare chi arriva in senso opposto. Completano il quadro cruise control adattivo, monitoraggio degli angoli ciechi, riconoscimento della segnaletica e assistenza al mantenimento della corsia.

Nell’abitacolo rimane il display centrale da 10,25 pollici controllato tramite il Commander Control. Il sistema Mazda Connect supporta Apple CarPlay, Android Auto e l’integrazione con Amazon Alexa, mentre l’app MyMazda permette di gestire a distanza alcune funzioni dell’auto, controllarne lo stato e ricevere informazioni utili sulla manutenzione.

Motori mild hybrid confermati e offerta fino a dicembre

Sul fronte delle motorizzazioni nulla cambia. Il SUV giapponese continua a proporre i benzina e Skyactiv G da 140 CV ed e Skyactiv X da 186 CV, entrambi abbinati alla tecnologia Mazda M Hybrid. Il sistema elettrificato recupera energia in fase di decelerazione e la reimpiega per supportare il funzionamento del veicolo, così da migliorarne l’efficienza. In base alla configurazione si può scegliere tra trazione anteriore e integrale i Activ AWD, con cambio manuale oppure automatico a sei rapporti. La casa nipponica insiste anche su comfort acustico ed ergonomia grazie alla Skyactiv Vehicle Architecture, sviluppata per favorire una posizione di guida naturale.

Per quanto riguarda l’aspetto commerciale, la promozione di lancio prevede vantaggi fino a 3.900 euro e un TAN agevolato del 2,99% con il finanziamento Mazda Advantage. Le rate partono da 159 euro al mese secondo le condizioni previste dall’offerta, che resta valida fino al 31 dicembre 2026 ed è applicabile a tutti gli allestimenti della gamma di Mazda CX 30.

Fonte: TecnoAndroid