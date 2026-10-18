Pulse per Windows 11: il Visualizzatore eventi diventa leggibile

Quando Windows 11 rallenta all’improvviso, un programma si chiude senza preavviso o il PC si riavvia da solo, capire cosa sia successo diventa spesso un piccolo rompicapo. Il sistema registra tutto, ma lo fa con codici numerici e messaggi criptici che solo chi ha una certa esperienza riesce a decifrare. Il progetto open source Pulse nasce per rendere più comprensibile il Visualizzatore eventi. Legge gli eventi di sistema e li traduce in spiegazioni leggibili, tiene d’occhio le risorse hardware in tempo reale e aiuta a scovare anomalie senza toccare la configurazione del computer.

Microsoft mette a disposizione da tempo strumenti come Visualizzatore eventi, Monitoraggio affidabilità, Gestione attività e Monitoraggio risorse. Il limite è che ognuno mostra solo un pezzo del quadro. Per ricostruire le cause di un malfunzionamento bisogna così saltare da una finestra all’altra, confrontare gli orari e interpretare i dati a mano.

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Dagli Event ID a frasi che tutti possono capire

Le informazioni ci sono già. Windows sa quando un servizio cambia stato, quando un processo termina in modo inatteso o quando il sistema riparte dopo uno spegnimento anomalo. Chi frequenta il registro conosce bene sigle come Event ID 1000, spesso legata al crash di un’applicazione, oppure Kernel Power 41, che segnala un riavvio non preceduto da un arresto regolare. Quest’ultimo compare dopo un’interruzione di corrente, un blocco risolto col pulsante di accensione o un riavvio improvviso, ma da solo non rivela la causa, che può essere hardware, elettrica o software.

Pulse accorcia la distanza tra il linguaggio tecnico dei log e ciò che l’utente vuole davvero sapere. Il cuore del programma è la Timeline, una sequenza cronologica in cui ogni evento diventa una breve frase. C’è un riepilogo dell’ultima ora con eventi, errori e avvisi, mentre un grafico delle 24 ore precedenti, diviso in intervalli di 30 minuti, mette in evidenza i momenti più movimentati. Se Esplora file smette di rispondere e Windows lo riavvia, basta controllare cosa è comparso nello stesso intervallo per trovare un indizio utile.

I filtri permettono di restringere la ricerca per gravità, origine, categoria, provider, processo e intervallo temporale, per esempio agli ultimi 15 minuti. Chi vuole andare più a fondo può aprire il pannello dei dettagli con tre schede. Explained offre la spiegazione semplice, Technical espone i dati tecnici e Raw XML mostra il contenuto originale dell’evento con codici di errore e parametri che una sintesi potrebbe tralasciare.

Come lavora dietro le quinte e il legame con Sysmon

Sotto l’interfaccia opera PulseService, un servizio nativo scritto in C++ 20 che interroga le API di sistema e passa i dati all’applicazione realizzata in Flutter. Per gli eventi sfrutta la funzione EvtSubscribe delle Windows Event Log API, un’interfaccia ufficiale Microsoft che consente di ricevere le notifiche man mano che arrivano invece di rileggere di continuo l’intero registro. Al momento della connessione recupera anche uno storico recente. La traduzione in linguaggio comprensibile spetta a un componente chiamato Humanizer. Non servono driver kernel né tecniche di intercettazione invasive, mentre il supporto esteso a Event Tracing for Windows figura tra gli sviluppi futuri.

Interessante anche l’abbinamento con Sysmon, l’utilità Sysinternals diventata funzionalità integrata di Windows 11 nel 2026, che però va abilitata esplicitamente. Sysmon registra creazione dei processi, connessioni di rete e modifiche a file e registro. Se un’applicazione va in crash, Pulse ne mostra l’evento e Sysmon, se configurato, può aggiungere informazioni sul processo che ha avviato il programma, sulla riga di comando e sulle connessioni stabilite. L’Event ID 1 indica la creazione di un processo e l’Event ID 3 le connessioni di rete, mentre il campo ProcessGuid aiuta a collegare gli eventi dello stesso processo senza dipendere dal solo PID.

Monitoraggio hardware, inventario e intelligenza artificiale

La sezione System Health mostra in tempo reale processore, memoria, scheda grafica, archiviazione e rete con grafici che coprono circa 60 secondi. I dati arrivano dalle Performance Data Helper e da altre API Win32, così da restare il più possibile allineati a quelli del Task Manager. La funzione Inventory elenca invece scheda madre, BIOS, processore, memoria, dischi, schede di rete e batteria quando presente, oltre a dispositivi USB e PCI, monitor, apparecchi Bluetooth, stampanti, driver, programmi installati e servizi.

C’è poi l’integrazione con gli assistenti AI grazie a PulseMCP, un server compatibile con il Model Context Protocol, lo standard aperto che consente a un’applicazione di intelligenza artificiale di accedere a strumenti e risorse esterni. Un assistente compatibile può così esaminare gli errori recenti, individuare gli eventi legati a un programma problematico o interpretare alcune metriche di sistema. Per recuperare queste informazioni PulseMCP interroga PulseService attraverso il medesimo canale IPC.

Fonte: TecnoAndroid