Control Resonant triplica i ricavi di Remedy: +226% nel trimestre

Il debutto di Control Resonant ha portato ottime notizie in casa Remedy Entertainment. Grazie al nuovo capitolo i ricavi trimestrali dello studio sono cresciuti del 226%, una crescita che di fatto li ha triplicati e che si accompagna all’arrivo di molti nuovi giocatori nella serie. A far emergere questi numeri è stato il report finanziario diffuso dalla compagnia finlandese, che con questa uscita ha anche affrontato una sfida del tutto nuova per il proprio catalogo.

Ricavi più che triplicati per Remedy Entertainment

Il dato che salta subito all’occhio è quel +226% sugli incassi del trimestre. Tradotto in termini semplici, gli introiti dello studio finlandese sono arrivati a più di tre volte quelli del periodo di confronto. È un risultato che lega in modo diretto l’andamento economico della società all’uscita di Control Resonant, indicato proprio come il motore principale di questa impennata.

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Non si tratta però soltanto di cifre. Il documento sottolinea anche un altro aspetto interessante, cioè la capacità del gioco di attirare un pubblico fresco. Molti degli utenti che hanno messo le mani sul titolo si sono infatti avvicinati al franchise per la prima volta, e questo allarga la base di appassionati su cui la casa di sviluppo potrà contare d’ora in avanti. Per una realtà come Remedy, che ha costruito la propria identità attorno a universi narrativi ben riconoscibili, ampliare la platea rappresenta un passaggio tutt’altro che secondario. Vedere arrivare nuovi giocatori significa che la serie non sta parlando solo a chi la conosce già, ma riesce a farsi notare anche da chi fino a ieri ne era rimasto lontano.

Il primo action RPG della software house con Dylan Faden

C’è poi un elemento che rende questo debutto ancora più significativo. Con Control Resonant lo studio finlandese si è cimentato per la prima volta nel genere degli action RPG, un territorio mai esplorato prima dalla compagnia. Il cambio di rotta non era scontato e portava con sé un certo margine di rischio, visto che si trattava di misurarsi con meccaniche e aspettative differenti rispetto al passato.

Al centro dell’avventura c’è Dylan Faden, il protagonista attorno a cui ruota l’intera esperienza. È proprio con il suo viaggio che Remedy ha scelto di sperimentare questa nuova formula, puntando su un personaggio capace di trascinare il giocatore dentro l’universo di Control da una prospettiva diversa. Stando al report, la scommessa sul nuovo genere ha dato i suoi frutti sia sul piano commerciale sia su quello della diffusione del marchio. Da un lato i conti hanno registrato un balzo del 226%, dall’altro la serie si è aperta a una fetta di pubblico che prima non la frequentava. Due risultati che, messi insieme, descrivono un esordio solido per il primo action RPG firmato dalla società finlandese. L’avventura di Dylan Faden si conferma così il titolo trainante del trimestre per Remedy Entertainment, con ricavi più che triplicati e un franchise che accoglie molti nuovi giocatori.

Fonte: TecnoAndroid