Maria Vision torna in SD sulla LCN 255: addio all’alta definizione

Non tutte le novità sul digitale terrestre vanno nella direzione che gli spettatori sperano, e il caso di queste ore lo dimostra bene. Un canale è stato aggiornato, sì, ma il risultato è un passo indietro sul fronte della qualità video. Parliamo di Maria Vision, emittente sintonizzabile alla LCN 255, che ha abbandonato la trasmissione in alta definizione per tornare alla definizione standard.

Il cambio riguarda il MUX DFREE e arriva dopo un periodo tutt’altro che lungo di trasmissioni in HD. L’emittente aveva infatti ripristinato il formato ad alta definizione, con risoluzione video 1280 × 720 pixel, dallo scorso luglio. Poco più di un mese e mezzo di qualità superiore, insomma, prima del ritorno alla SD che compare ora nella lista dei canali del multiplex.

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Cosa cambia per chi guarda Maria Vision

Dal punto di vista pratico il canale resta esattamente dove era, alla stessa LCN 255, quindi non serve andare a cercarlo altrove nella lista. Cambia però la resa delle immagini, che tornano al livello standard e risultano meno nitide soprattutto sui televisori di grandi dimensioni, dove la differenza tra alta definizione e definizione standard si nota parecchio.

Chi dovesse riscontrare interferenze di segnale o problemi nella visione dopo questo passaggio può risolvere con una semplice ricerca automatica dei canali dal menu del televisore o del decoder. È l’operazione classica, quella che rimette in ordine la numerazione e recepisce le modifiche tecniche appena introdotte sui multiplex.

Il MUX DFREE aggiornato al 3 settembre 2026

Il multiplex in questione viaggia sul canale 24, frequenza 498 MHz, in gran parte d’Italia. Fanno eccezione varie regioni, province e postazioni che insistono o sconfinano sulla fascia Tirrenica, nello specifico Liguria, parte della Toscana Tirrenica, parte dell’Umbria, parte del Lazio e parte della Campania, dove l’irradiazione avviene sul canale 23, frequenza 490 MHz. I parametri tecnici sono QAM64, intervallo di guardia 1/4 e Fec 3/4, con 22,39 Mbps disponibili.

Ecco la composizione completa aggiornata:

BOM CHANNEL (LCN 68)

CANALE 122 (LCN 122)

Lineagem (LCN 132)

ArteIN (LCN 133)

DELUXE 139 (LCN 139)

PADRE PIO TV (LCN 145)

FASCINO 147 (LCN 147)

PRIMASET (LCN 149)

EQUtv (LCN 151)

Tesory Channel (LCN 152)

FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)

Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)

ORLERTV (LCN 166)

CANALE168 (LCN 168)

CANALE169 (LCN 169)

PRIMAFREE170 (LCN 170)

AP CHANNEL (LCN 220)

IT CHANNEL (LCN 221)

RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)

Italia Sera (LCN 223)

Amici Network (LCN 224)

Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)

Tesory Channel (LCN 228)

PRIMAFREE231 (LCN 231)

CUSANO NEWS 7 (LCN 234)

GENIUS 240 (LCN 240)

SICILIA 242 (LCN 242)

BABEL (LCN 244)

Parole di Vita (LCN 245)

BeJoy.kids (LCN 247)

248 TV (LCN 248)

MATRIX TV ITALIA (LCN 249)

MOMENTO TV (LCN 251)

Radio Radio TV (LCN 253)

ADNPLAY (LCN 254)

Maria Vision SD (LCN 255)

Onair Italia (LCN 256)

NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)

ARTEORA TV (LCN 267)

269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)

2Settanta Tv (LCN 270)

Satisfaction TV (LCN 401)

My Plus Tv (LCN 402)

Nexum Channel (LCN 403)

Radio Margherita Piu’ (LCN 825)

SUPERSIX (LCN 833)

La fotografia del multiplex è aggiornata al 3 settembre 2026 e mostra come la banda disponibile venga divisa tra decine di emittenti, tra televendite, canali tematici, radio visuali e programmazione religiosa. Con 22,39 Mbps da distribuire su un numero così alto di posizioni, la scelta di riportare Maria Vision alla definizione standard rientra nella gestione delle risorse trasmissive del MUX DFREE, dove ogni canale in alta definizione pesa sensibilmente di più rispetto a uno in SD.