Malware per Mac, gli adware volano al 34,4% secondo Bitdefender

Il malware per Mac è ormai una realtà concreta, e chi è ancora convinto che i computer della Mela siano immuni ai virus si porta dietro un mito duro a morire. Forse aveva un fondo di verità (fino a un certo punto) molti anni fa, quando queste macchine occupavano una nicchia piuttosto ristretta del mercato. Da allora però lo scenario è cambiato in modo profondo, e insieme alla diffusione dei Mac si sono evolute anche le strategie di hacker e truffatori.

La novità più interessante riguarda il metodo. Per fare breccia in macOS i criminali informatici puntano sempre di più sull’inganno dell’utente, più che su falle tecniche difficili da sfruttare. A fotografare questa tendenza è il Threat Landscape Report di settembre firmato Bitdefender, che ha passato al setaccio oltre 1,5 miliardi di eventi di sicurezza raccolti dai propri software antivirus nel periodo compreso tra agosto 2025 e luglio 2026. Una mole di dati enorme, che restituisce un quadro piuttosto chiaro di come si muovono oggi le minacce rivolte ai computer Apple.

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Adware in forte crescita mentre i trojan perdono terreno

Tra i numeri più significativi spicca l’impennata degli adware, cioè i programmi che bombardano il sistema di pubblicità indesiderata. Escludendo le minacce provenienti dal Web e dai documenti, la loro quota è salita dal 22,6% al 34,4% degli incidenti registrati. Un balzo notevole, che li porta a occupare una fetta sempre più consistente del panorama.

I trojan restano comunque la categoria più diffusa, anche se il loro peso si sta ridimensionando. Nello stesso perimetro di analisi scendono infatti dal 51,8% al 45,2%. Un calo simile interessa anche le applicazioni potenzialmente indesiderate, passate dal 25,3% al 20,4%, quindi meno presenti rispetto alla rilevazione precedente.

Il discorso cambia un po’ se si allarga lo sguardo all’insieme completo delle rilevazioni. Includendo anche le minacce dal Web e quelle iniettate nei documenti, che da sole rappresentano circa il 45% del totale, le proporzioni si ridistribuiscono. In questo scenario più ampio i trojan valgono il 24,8%, gli adware il 18,9% e le applicazioni potenzialmente indesiderate l’11,2%. Numeri diversi, ma la gerarchia tra le varie famiglie di software dannoso rimane sostanzialmente la stessa.

ClickFix, la trappola che passa dal Terminale

Sul fronte del social engineering, ovvero l’insieme di tecniche che sfruttano la fiducia e la distrazione delle persone, la strategia più in voga in questo momento si chiama ClickFix. Il meccanismo è tanto semplice quanto insidioso. L’utente viene convinto, attraverso false procedure di verifica o di risoluzione dei problemi, a copiare e incollare nel Terminale di macOS alcuni comandi che finiscono per compromettere l’intero sistema.

Le esche utilizzate dagli hacker sono pagine Web infette che si presentano in forme diverse ma tutte molto credibili. Possono comparire finti CAPTCHA, quelle classiche verifiche che chiedono di dimostrare di non essere un robot, oppure notifiche di aggiornamenti in realtà inesistenti. In altri casi a fare da trappola sono messaggi che segnalano presunti problemi tecnici da sistemare con urgenza, così da spingere la vittima ad agire in fretta e senza pensarci troppo.

L’aspetto più subdolo di ClickFix sta proprio nel fatto che a lanciare il comando è la persona stessa davanti allo schermo. In questo modo la tecnica riesce ad aggirare alcuni dei controlli che macOS applica normalmente alle applicazioni scaricate da Internet, perché agli occhi del sistema l’esecuzione viene avviata direttamente dall’utente.

Fonte: TecnoAndroid