Google Wallet ora scansiona gli scontrini cartacei e li archivia

Chi usa Google Wallet sa bene che l’app di Google non si limita più ai pagamenti contactless. Tiene traccia delle transazioni, collega le ricevute che arrivano su Gmail e custodisce tessere fedeltà e biglietti. Con un recente aggiornamento di Google Play Services si aggiunge un tassello in più, ovvero la scansione degli scontrini cartacei. Potrebbe sembrare un dettaglio, eppure risolve un problema concreto per chi non sceglie Google Pay come metodo di pagamento principale.

Il funzionamento è piuttosto intuitivo. Basta fotografare la ricevuta con l’app e Google Wallet la archivia come una vera e propria transazione, con totale, data, singoli articoli, tasse e sconti applicati. Ogni scontrino diventa anche ricercabile, quindi è sufficiente digitare il nome del negozio o di un prodotto per ritrovarlo in pochi istanti.

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A chi serve davvero la scansione delle ricevute

La novità torna utile soprattutto per gli acquisti pagati in contanti, con bonifico o presso esercizi che non rilasciano ricevute digitali. Sono proprio le situazioni in cui, fino a oggi, Google Wallet restava a guardare senza poter fare nulla.

Ne trae vantaggio anche chi possiede un account Gmail diverso da quello associato all’app. Quando le conferme d’acquisto finiscono su un indirizzo email separato, la scansione consente comunque di registrare quelle spese. Lo stesso discorso vale per chi utilizza carte non collegate al portafoglio digitale, che adesso può costruirsi uno storico delle uscite anche senza integrare il metodo di pagamento. Serve solo un minimo di impegno manuale.

C’è poi un aspetto pratico da non sottovalutare. Google non salva soltanto i dati estratti, ma conserva anche una copia dell’immagine dello scontrino. Una soluzione comoda per controllare i dettagli in vista di un reso o di una richiesta di garanzia, anche se per i resi più impegnativi il negozio potrebbe ancora pretendere l’originale di carta.

Esiste però un limite. Lo strumento di acquisizione non è pensato esclusivamente per gli scontrini, perché è condiviso con lo scanner generale dell’app. In certi casi, specie con documenti più complessi come fatture molto articolate, Google Wallet può scambiare il foglio per un pass anziché per una transazione, e a quel punto bisogna ripetere l’operazione.

Come trovare la funzione dentro Google Wallet

Il periodo è particolarmente vivace per l’app, che sta ricevendo parecchi aggiornamenti. Di recente in Italia è arrivato il passaporto digitale insieme a un nuovo feed di notifiche, mentre Gemini si sta integrando sempre di più per leggere spese e tessere direttamente dall’assistente.

Quanto alla scansione degli scontrini, va detto che è un po’ nascosta. Non esiste una voce dedicata, ma si raggiunge dal menu che serve ad aggiungere nuovi elementi. Il primo passo consiste nell’aprire Google Wallet e toccare l’icona +. Successivamente occorre selezionare la voce “Tutto il resto”, che attiva lo scanner. A questo punto si inquadra la ricevuta facendo attenzione che sia interamente visibile, oppure si importa una foto già presente in galleria toccando l’apposita icona. Infine si preme “Avanti”, si verifica la correttezza dei dati e si conferma con “Aggiungi” per salvare il documento.

Curiosamente la lettura funziona anche sugli schermi del computer. Se una fattura è aperta nel browser, basta inquadrarla con lo smartphone per acquisirla senza bisogno di stamparla.

Per ottenere la novità non serve scaricare nulla a parte. La funzione è infatti inclusa nell’ultimo aggiornamento di Google Play Services, per cui chi ha Google Wallet aggiornato dovrebbe già trovarla disponibile.

Fonte: TecnoAndroid