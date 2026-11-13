Firefox 160 porta le Mini Window sempre in primo piano

Mozilla taglia un traguardo dal numero tondo e porta Firefox 160 sul canale stabile, con una novità che spicca su tutte le altre: le Mini Window. L’annuncio ufficiale sul sito della fondazione non è ancora comparso, eppure i file per l’installazione sono già disponibili sul server FTP e possono essere scaricati senza attendere oltre. La tabella di marcia è stata rispettata alla lettera, visto che il rilascio arriva esattamente due settimane dopo quello della versione 159. E di cose interessanti, in questo aggiornamento del browser, ce ne sono parecchie.

Mini Window e le altre novità di Firefox 160

Il riflettore è puntato soprattutto sulle mini finestre, una funzione che consente di spostare una scheda in una piccola finestra destinata a restare sempre in primo piano durante la navigazione. Attivarla è piuttosto semplice. Basta un clic con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi della pagina e poi la scelta della voce dedicata nel menu contestuale.

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A quel punto il programma chiede cosa trasferire nella mini finestra, cioè l’intera scheda oppure soltanto un elemento selezionato. Optando per la scheda completa si ottiene una finestra sempre in primo piano che rimane visibile anche sopra le altre applicazioni aperte sul computer, senza sparire quando si passa a un altro programma.

Le Mini Window non sono però l’unico motivo per aggiornare. Il player Picture in Picture guadagna un controllo per la velocità di riproduzione, regolabile da 0,25x fino a 2x. Arriva poi il supporto ai file MKV con audio FLAC, MP3 o PCM, mentre gli indirizzi web vengono mostrati in modo più leggibile grazie a un contrasto maggiore tra il dominio e il resto dell’URL. Nel menu contestuale della barra degli indirizzi compare inoltre il comando Incolla e cerca, che si presenta quando negli appunti ci sono termini generici e non un link vero e proprio.

Al changelog, la cui versione definitiva sarà pubblicata oggi sul sito ufficiale, si aggiunge il consueto elenco di correzioni ai bug. Anche chi utilizza il browser su Android trova qualche cambiamento: l’aggiornamento abilita di default le restrizioni Local Network Access per ragioni di sicurezza e sistema in automatico gli indirizzi che contengono uno spazio.

Firefox 161 entra in Beta e spunta un easter egg dedicato a Snake

Come accade a ogni giro, il passaggio di una release al canale Stable trascina con sé quella successiva nel canale Beta. Tocca quindi a Firefox 161 avviare la fase di test. Non si tratterà di un aggiornamento di grande portata, ma qualche funzione inedita ci sarà comunque. Tra queste figurano la possibilità di copiare l’URL della scheda attiva tramite una scorciatoia da tastiera, un supporto migliorato per le videochiamate WebRTC e un’importazione più efficace della cronologia da Chrome.

C’è infine una curiosità piuttosto simpatica. Di recente è venuto alla luce un easter egg nascosto nel browser già da alcuni mesi, che dà accesso a un minigioco in stile Snake, giocabile direttamente nella finestra di navigazione. Per farlo comparire è sufficiente digitare nella barra degli indirizzi una qualsiasi operazione matematica il cui risultato sia 150 e poi cliccare sull’icona che appare.

Fonte: TecnoAndroid