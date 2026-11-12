Stranger Things, il prequel Other Worlds porta la saga nel 1955

L’universo di Stranger Things si prepara ad allargarsi ancora e lo farà con un prequel che riporta le lancette parecchio indietro, fino a un’epoca lontanissima da quella che il pubblico ha imparato a conoscere. Netflix ha infatti annunciato Other Worlds: A Stranger Things Adventure, una nuova serie che racconterà vicende del tutto originali ma che sulla carta lascia aperta la porta al ritorno di qualche volto familiare. Ed è proprio questo l’aspetto che sta incuriosendo i fan più affezionati.

L’annuncio arriva quando la saga ha ormai costruito attorno a sé una comunità di appassionati enorme, gente che conosce a memoria ambientazioni, misteri e protagonisti. Proporre un progetto collocato in un altro periodo storico significa giocare una carta delicata. Da una parte c’è la voglia di presentare una storia inedita capace di camminare sulle proprie gambe, dall’altra il desiderio del pubblico di ritrovare un filo che leghi questa avventura a quella principale.

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Un salto nel 1955 tra i deserti del Nevada

Il dettaglio più interessante riguarda senza dubbio l’ambientazione. La nuova produzione si svolgerà nel 1955 a Marion, in Nevada, quindi in un luogo e in un’epoca che spostano completamente il baricentro del racconto. Non si tratta di un semplice capitolo aggiuntivo ma di un vero e proprio viaggio a ritroso, pensato per esplorare un angolo ancora sconosciuto di questo mondo narrativo e per accompagnare gli spettatori molto lontano dalle atmosfere già viste.

La scelta degli anni Cinquanta apre scenari parecchio diversi rispetto a quelli proposti finora. Cambiano le atmosfere, cambia il contesto sociale e cambia inevitabilmente anche il modo in cui il mistero può essere messo in scena. Netflix ha deciso di puntare su una cornice nuova di zecca e il titolo stesso, con quel richiamo ad altri mondi, lascia intendere la volontà di ampliare i confini del franchise invece di limitarsi a ripercorrere strade già battute. Una decisione che dà alla serie una sua identità precisa ancora prima di arrivare sugli schermi.

Volti noti all’orizzonte? Le possibilità non mancano

Pur trattandosi di un racconto originale, lo spin off non esclude affatto qualche ritorno. Anzi, proprio il fatto di essere un prequel rende plausibile l’idea che alcuni personaggi di Stranger Things possano fare la loro comparsa, collegandosi in qualche modo agli eventi che il pubblico già conosce. Al momento però si parla di possibilità e non di conferme ufficiali, perché nell’annuncio la piattaforma ha messo al centro soprattutto la natura nuova del progetto.

Quello che la produzione dovrà trovare è un equilibrio piuttosto sottile. Inserire troppi richiami al passato rischierebbe di soffocare la freschezza della proposta, mentre ignorare del tutto quanto costruito negli anni potrebbe lasciare con l’amaro in bocca chi segue Stranger Things fin dagli inizi. Il nodo è tutto qui, nella capacità di raccontare qualcosa di diverso senza perdere quel legame emotivo che ha reso la saga così amata dal pubblico di tutto il mondo. Quanto messo nero su bianco finora riguarda la cornice scelta dal colosso dello streaming, con Other Worlds: A Stranger Things Adventure che porterà gli spettatori a Marion, in Nevada, nel 1955, dentro una storia inedita in cui potrebbero trovare spazio anche alcuni volti familiari.

Fonte: TecnoAndroid