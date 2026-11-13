GTA 6, download partito: 212 GB e accesso dal 19 novembre

Il download di GTA 6 è ufficialmente partito, anche se per mettere davvero le mani sul gioco servirà ancora un po’ di pazienza. Dalla mezzanotte di martedì 10 novembre chi ha acquistato il titolo in preordine può avviare lo scaricamento sulla propria console, mentre l’accesso vero e proprio all’avventura arriverà solo giovedì 19 novembre. Una finestra di attesa piuttosto ampia, che però ha una spiegazione molto concreta legata alle dimensioni del pacchetto da scaricare. Il traguardo non è ancora tagliato, ma la distanza ormai si misura in giorni.

Un peso da 212 GB e quasi dieci giorni per scaricarlo

La scelta di Rockstar Games di concedere quasi una decina di giorni di anticipo non è casuale. GTA 6 occupa infatti 212 GB complessivi, una cifra importante che mette alla prova sia la connessione sia la memoria interna delle console. Prima ancora di pensare alla velocità della rete conviene quindi controllare quanto spazio libero resta sull’SSD della propria PS5 o Xbox Series X/S. Se i gigabyte disponibili non bastano, l’unica strada è fare un po’ di pulizia ed eliminare giochi e contenuti che non servono più. Un passaggio banale, forse, ma che rischia di trasformarsi in un intoppo fastidioso proprio quando si ha fretta di cominciare.

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Poi c’è la domanda che interessa a tutti, cioè quanto ci vuole per completare lo scaricamento di Grand Theft Auto VI. La risposta cambia parecchio in base alla linea di casa, dalle vecchie connessioni ADSL fino alla fibra ottica più veloce. Ecco una stima indicativa dei tempi:

10 Mbps: circa 47 ore

20 Mbps: circa 23 ore e 30 minuti

50 Mbps: circa 9 ore e 25 minuti

100 Mbps: circa 4 ore e 42 minuti

300 Mbps: circa 1 ora e 34 minuti

500 Mbps: circa 56 minuti

1 Gbps: circa 28 minuti

2,5 Gbps: circa 11 minuti

Chi viaggia ancora con una connessione lenta dovrà insomma armarsi di calma, visto che si parla di quasi due giorni interi con una linea da 10 Mbps. Con la fibra più spinta, al contrario, basta il tempo di un caffè. Va detto comunque che questi valori sono teorici e il tempo di download reale può dipendere anche da altri fattori. Uno dei più probabili è il sovraccarico dei server, perché è facile immaginare che moltissimi giocatori si precipiteranno sulla console nelle prime ore per avviare l’installazione.

Nuove immagini da Vice City e la mappa di Leonida in arrivo

Per rendere l’attesa meno pesante, la scorsa settimana sono stati pubblicati nuovi screenshot ufficiali del gioco. Si tratta di una galleria che restituisce bene l’atmosfera di ciò che aspetta i giocatori tra le strade di Vice City e lungo lo stato immaginario di Leonida, il grande scenario in cui si muove questa nuova avventura. Le premesse per divertirsi, a giudicare dalle immagini, ci sono tutte.

Non è finita qui. Proprio il 19 novembre, giorno dell’uscita, Rockstar Games renderà disponibile anche la mappa di Leonida, pensata per essere scaricata, stampata e tenuta accanto a sé durante le partite. Un piccolo extra dal sapore un po’ nostalgico, utile per orientarsi mentre si semina il caos per le vie di Vice City nei panni dei due protagonisti, Jason e Lucia.

Fonte: TecnoAndroid