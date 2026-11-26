Apple tiene da tempo nei propri laboratori degli iPad con macOS perfettamente funzionanti, ma questo non vuol dire che il sistema operativo dei Mac stia per sbarcare sui tablet della casa di Cupertino. A spiegarlo è Mark Gurman, che ha affrontato la questione nell’ultima puntata del suo podcast Power On chiarendo che al momento non c’è nessun lavoro in corso per portare macOS sugli iPad destinati al grande pubblico.

Detta così, la notizia potrebbe sembrare l’anticipo di una svolta attesa da anni. Il quadro però è parecchio diverso. Secondo Gurman questi dispositivi interni esistono “da un po’ di tempo”, eppure dietro non c’è un progetto concreto per trasformarli in un prodotto da mettere sugli scaffali. Si tratta quindi di macchine che girano dentro l’azienda e lì restano, senza una tabella di marcia che le porti fuori. Una distinzione importante, perché tra far funzionare un sistema su un hardware diverso e trasformarlo in qualcosa di vendibile c’è di mezzo un lavoro enorme, che stando a quanto riferito nessuno ha avviato.

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Niente macOS sugli iPad, ma le funzioni del Mac arrivano un pezzo alla volta

Gurman ha usato parole piuttosto nette. Non si sta lavorando, ha detto, per rendere macOS sull’iPad un’esperienza pensata per i consumatori. In altre parole, chi sperava di trovare un giorno il sistema dei Mac preinstallato sul proprio tablet dovrà mettersi l’anima in pace, almeno per ora. La strada scelta da Apple è un’altra, meno appariscente ma più graduale.

L’azienda continuerà infatti a portare su iPadOS funzionalità e applicazioni nate per il Mac, un tassello dopo l’altro. L’esempio citato da Gurman è Final Cut, il software di montaggio video che è già approdato sul tablet. Praticamente l’iPad si avvicina al computer prendendo in prestito i suoi strumenti, senza però rinunciare al proprio sistema operativo. Ogni nuova aggiunta riduce un po’ la distanza tra i due mondi, ma la separazione di fondo rimane intatta e i due dispositivi continuano a seguire percorsi paralleli.

È un approccio che procede per piccoli passi invece che con un singolo salto. Chi lavora con l’iPad si ritrova così con applicazioni sempre più vicine a quelle professionali del Mac, mentre il cuore del sistema resta quello pensato per il tablet. Nessuna fusione, dunque, ma un travaso continuo di funzioni da una piattaforma all’altra.

Il peso delle regole europee sulla scelta di Apple

C’è poi un aspetto meno tecnico e molto più legato alla politica. Gurman sostiene che il modo in cui l’Unione Europea regola il settore, cioè sistema operativo per sistema operativo, offre ad Apple un incentivo a mantenere piattaforme distinte per ciascun dispositivo. Il ragionamento è abbastanza lineare. Se le norme si applicano ai singoli sistemi, tenere separati iPadOS e macOS diventa anche una scelta che ha un senso strategico, oltre che tecnico.

Questa lettura aiuta a capire perché un progetto come quello dei prototipi interni non si sia trasformato in qualcosa di più. Unificare tutto sotto un unico ombrello avrebbe conseguenze che vanno ben oltre il semplice funzionamento del software, e secondo il giornalista le regole europee rendono la separazione una soluzione più conveniente per l’azienda.

D’altra parte la posizione di Apple sull’argomento è già nota. Di recente l’azienda ha escluso in modo esplicito l’ipotesi di unire iPadOS e macOS in un unico sistema operativo, confermando che i due prodotti continueranno ad avere ciascuno il proprio software.

Fonte: TecnoAndroid