Una moneta d’argento del 1834, trovata quasi per caso in un mercatino dell’usato nella Greater Manchester, potrebbe conservare la traccia di un raro incidente avvenuto in zecca quasi due secoli fa. Si tratta di un sixpence coniato sotto il regno di Guglielmo IV, talmente deformato da sembrare schiacciato. Secondo una nuova analisi scientifica i danni sarebbero dovuti con buona probabilità a un problema di fabbricazione e non alla normale usura, alla corrosione o a un urto successivo. Lo studio, firmato da IA STUDIO, è stato pubblicato sulla rivista npj Heritage Science. La moneta era contenuta in un album insieme ad altri pezzi e aveva un cartellino da 8 sterline, ma alla fine l’intero album è stato acquistato in blocco.

Il dettaglio che ha incuriosito gli studiosi è il tipo di danno. La parte centrale appare pesantemente schiacciata e distorta, mentre gran parte del bordo esterno e le piccole scanalature lungo il contorno sono rimaste quasi intatte. Un contrasto difficile da spiegare a prima vista, che ha spinto a esaminare il pezzo con microscopi ad alta potenza, test chimici e misurazioni tridimensionali della superficie.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa raccontano le analisi sulla moneta d’argento del 1834

Le prove più evidenti arrivano proprio dalle zone centrali. Le misurazioni hanno rivelato depressioni profonde e nette, creste rialzate, superfici a gradini e aree in cui il metallo sembra spinto e spostato in strati sovrapposti. Il fenomeno è particolarmente marcato sul dritto, il lato con il ritratto di Guglielmo IV, dove la differenza tra il punto più alto e quello più basso arriva a circa 0,75 millimetri. Può sembrare poco, eppure su una moneta d’argento così sottile è una deformazione notevole.

Per capire meglio, il lavoro ha combinato la microscopia elettronica a scansione con la spettroscopia a raggi X a dispersione di energia e la profilometria ottica, una tecnica che ricostruisce in tre dimensioni altezza e forma di una superficie. Nelle aree meno colpite è emersa una lega di argento e rame. Le zone più rovinate mostravano invece meno argento, più rame e segni di corrosione e contaminazione, concentrati soprattutto dentro le depressioni. Questi cambiamenti chimici però riguardano lo strato superficiale e non bastano a giustificare profondità, forma e distribuzione delle distorsioni. Grazie ai dati di altezza forniti dall’Oxford Materials Characterisation Service la variazione nella regione del ritratto è stata fissata a circa 750 micrometri.

Il quadro complessivo suggerisce compressioni ripetute e molto concentrate, con il metallo almeno in parte impedito ad allargarsi lateralmente. L’usura tende a levigare e la corrosione asporta o altera il materiale, mentre un singolo urto con il metallo libero di espandersi convince poco. L’ipotesi più solida resta quindi un errore di conio durante la battitura originale, anche se la sequenza esatta degli eventi non può essere stabilita con certezza.

Un raro scorcio sulla produzione ottocentesca e il ruolo dell’intelligenza artificiale

Nel 1834 la Gran Bretagna usava già presse a vapore e le monete con difetti gravi venivano di norma individuate nei controlli e fuse per recuperare il metallo, soprattutto se d’argento. Se la deformazione è nata davvero in zecca, questo sixpence sarebbe un raro superstite di un guasto che normalmente non sarebbe mai arrivato al pubblico, una testimonianza fisica di un breve problema meccanico agli albori della coniatura industriale. Lo studio mostra anche come tecniche non distruttive possano aiutare a distinguere difetti di fabbricazione da danni successivi su altri oggetti storici in metallo.

Una parte dell’indagine ha esplorato il contributo dell’intelligenza artificiale. Prima dei risultati di laboratorio l’autore ha studiato fotografie ad alta risoluzione e, con strumenti computazionali supervisionati tra cui i grandi modelli linguistici, ha organizzato le osservazioni e formulato ipotesi alternative: usura e corrosione, danni meccanici successivi, compressione in condizioni vincolate e deformazione in fase di produzione. Le ipotesi sono state registrate prima delle misure indipendenti, commissionate all’Experimental Techniques Centre della Brunel University of London e all’Oxford Materials Characterisation Service dell’Università di Oxford.

“La sequenza importante era prima l’ipotesi e poi la misurazione indipendente in laboratorio” ha spiegato A. Ikraam, fondatore di IA STUDIO e autore dello studio. “I modelli potevano sostenere il ragionamento ma non potevano decidere cosa fosse successo alla moneta.” Le conclusioni poggiano infatti su dati scientifici prodotti in modo indipendente e interpretati dall’autore. I risultati favoriscono una rara anomalia di conio causata da pressioni ripetute e fortemente concentrate.

Fonte: TecnoAndroid