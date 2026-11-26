Un drone Amazon ha portato a termine la sua consegna ma non è mai riuscito a tornare indietro, perché ha concluso il volo sul tetto del garage di un vicino. Il pacco era già stato lasciato in giardino quando il velivolo, impegnato nella fase di ripartenza, ha avuto un problema che ha trasformato una spedizione qualunque in un piccolo caso di cronaca locale. Qualcuno dirà che prima o poi doveva succedere, e in effetti i rischi legati alla consegna via drone non sono mai stati un mistero.

La buona notizia è che nessuno si è fatto male. Eppure la dinamica dell’incidente merita di essere raccontata con calma, perché mostra quanto un quartiere residenziale possa nascondere ostacoli difficili da gestire anche per un mezzo pensato per muoversi da solo tra case, alberi e giardini.

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La prima consegna dal cielo finita in modo inatteso

Tutto si è svolto venerdì 20 novembre a Huntington Woods, una cittadina dell’area di Detroit. Il protagonista suo malgrado si chiama Jim Brennan ed è un residente che proprio quel giorno riceveva per la prima volta un ordine recapitato per via aerea. Dentro la scatola non c’era nulla di speciale, solo una confezione di shampoo. Un acquisto del tutto ordinario che però ha finito per diventare il punto di partenza di una giornata decisamente fuori dal comune.

Brennan ha raccontato a una televisione locale di aver seguito con lo sguardo il velivolo mentre riprendeva quota subito dopo aver depositato il pacco. Durante la salita il drone è passato sotto un cavo, lo ha urtato e nell’impatto ha perso un’elica. Senza uno dei suoi rotori il mezzo non è più riuscito a mantenere l’assetto e si è fermato sul tetto dell’abitazione accanto, sopra il garage. Una scena piuttosto insolita da vedere in una tranquilla zona residenziale, soprattutto per chi stava semplicemente aspettando il proprio flacone di shampoo.

Il dettaglio più curioso riguarda proprio la tempistica. La consegna in sé era andata a buon fine, visto che il pacco si trovava già a terra in giardino. Il guaio è arrivato soltanto dopo, nel momento in cui il velivolo stava ripartendo per lasciare la zona. In altre parole il cliente ha ricevuto regolarmente quello che aveva ordinato, mentre il drone è rimasto bloccato a pochi metri di distanza, sopra la casa del vicino.

Serve la società elettrica per recuperare il velivolo

Togliere il drone di Prime Air da lassù non è stato affatto semplice come raccoglierlo da terra. Per risolvere la situazione è dovuta intervenire anche DTE, la società elettrica locale, chiamata a gestire un recupero che a prima vista poteva sembrare banale ma che nascondeva una complicazione importante.

In alcune interviste successive il gestore ha spiegato che il velivolo si era impigliato nel cavo di alimentazione dell’abitazione. Proprio per questo motivo non bastava salire sul tetto e afferrarlo, perché il contatto con la linea elettrica rendeva l’operazione delicata. Per liberarlo è stato necessario staccare la corrente.

Fonte: TecnoAndroid