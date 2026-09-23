macOS 27 Golden Gate: lo slider che cambia Liquid Glass

Con macOS 27 Golden Gate Apple mette finalmente in mano agli utenti una leva concreta per decidere quanto vetro vogliono vedere sullo schermo. Il nome in codice è lo stesso che accompagna l’aggiornamento su tutta la linea, e la novità più visibile rispetto a macOS 26 Tahoe è uno slider dedicato all’aspetto di Liquid Glass, capace di cambiare il volto del Mac da cima a fondo. Non si tratta di un dettaglio nascosto in qualche menu secondario, perché il sistema propone la regolazione già durante la configurazione iniziale.

Il linguaggio visivo introdotto con iOS 26 e macOS 26 Tahoe era nato con un’unica identità, poi ammorbidita da un’impostazione che permetteva di renderlo meno trasparente. Due possibilità, punto. Adesso la logica cambia: al posto dell’interruttore acceso o spento arriva un cursore vero e proprio, condiviso anche con iOS 27, che apre a una gamma di sfumature molto più ampia. Da un lato si può spingere il vetro verso una trasparenza più marcata di quanto fosse possibile prima, dall’altro ci si può spostare verso un materiale più coprente che però non perde l’aria contemporanea del sistema.

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Come funziona lo slider di Liquid Glass

L’impostazione predefinita su macOS 27 Golden Gate è quella intermedia, una via di mezzo pensata per chi non vuole scegliere. Chi preferisce mettere mano alla regolazione più avanti la ritrova in Impostazioni di Sistema, alla voce Aspetto. Il cursore mostra un’anteprima dal vivo, quindi ogni variazione si vede subito senza dover confermare nulla, e presenta tre tacche di riferimento che corrispondono al massimo della trasparenza, al livello medio e al massimo dell’opacità. Nulla vieta però di fermarsi in un punto qualsiasi tra una tacca e l’altra, con tutte le gradazioni intermedie a disposizione.

L’elemento che reagisce in modo più evidente è il Dock. Ai valori più trasparenti lascia passare lo sfondo della scrivania con una nitidezza quasi totale, tanto che il contorno del pannello quasi sparisce. Spostando il cursore verso l’altro estremo il Dock diventa un materiale definito, con una superficie molto più leggibile e un contrasto netto rispetto al wallpaper. La differenza tra i due estremi è talmente marcata da sembrare un altro sistema operativo.

Widget, app e finestre cambiano insieme

Anche i widget sulla scrivania entrano nel gioco. Possono essere a colori pieni, attenuati oppure regolarsi in automatico, e proprio la modalità attenuata risente della posizione del cursore, cambiando resa a seconda di quanto vetro si è scelto di lasciare.

Discorso simile per le app che usano le barre Now Playing di sistema. Apple Music e Podcast mostrano due facce piuttosto diverse a seconda di dove si ferma il cursore, con la barra di riproduzione che passa da un pannello quasi impalpabile a una superficie ben distinta dal contenuto sottostante. Lo stesso principio si estende alle barre laterali, alle barre degli strumenti e ai pulsanti che le popolano, il che significa che anche Foto, Safari e in generale tutte le app con una cornice di finestra classica seguono la stessa regola.

C’è un limite, ed è bene tenerlo presente. Il cursore di macOS 27 Golden Gate è uno solo e governa l’intero sistema, senza possibilità di differenziare. Non esiste quindi un controllo separato per il Dock, uno per i widget e uno per le finestre: la scelta vale per tutto, in blocco. Chi vorrebbe un Dock trasparentissimo e barre laterali compatte dovrà rinunciare a una delle due cose.

L’impressione, girando tra le varie posizioni, è che il livello più opaco restituisca un aspetto ordinato e maturo, mentre l’estremo opposto resta più adatto a chi vuole sperimentare e godersi lo sfondo attraverso ogni pannello. La possibilità di decidere, in ogni caso, è la vera differenza rispetto alla generazione precedente del sistema.

Fonte: TecnoAndroid